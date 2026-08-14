Romelu Lukaku, Kerem Aktürkoğlu'nun forma numarasını aldı

Teknik Direktör İsmail Kartal ile ilk görüşmesinin nasıl geçtiğine de değinen Belçikalı forvet, "Dün konuşmalarımız arasında kendisinin çok dürüst bir insan olduğu izlenimini aldım. Konuşmalarında da buna değindi. Benden beklentilerini benimle paylaştı. Bu dürüstlük benim için önemli. Dürüstlüğü seven birisiyim. Sürekli oyuncularına karşı dürüst olduğunu belirtti. Ofansif bir futbol oynuyoruz ve bu beni mutlu eden bir şey. Gayet net ve açık bir şekilde benden istediğini algıladım. Bana görev verildiğinde en iyisini ortaya koymak için sabırsızlanıyorum." açıklamasında bulundu.