Romelu Lukaku, Kerem Aktürkoğlu'nun forma numarasını aldı
14.08.2026 13:12
Son Güncelleme: 14.08.2026 13:14
Romelu Lukaku, Fenerbahçe ile resmi imzaları attı. Yıldız golcünün forma numarası da belli oldu.
Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Belçikalı forvet Romelu Lukaku, Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde düzenlenen törende kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan resmi imzayı attı.
Romelu Lukaku, Fenerbahçe ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Belçikalı golcü sarı-lacivertlilerde geçen yıl Kerem Aktürkoğlu'nun giydiği 9 numaralı formayı giyecek.
Fenerbahçe, Aktürkoğlu'nun yeni sezonda 7 numaralı formayı giyeceğini UEFA'ya bildirdi.
"SAKAT DEĞİLİM"
Ne zaman hazır hale gelip takıma katılacağıyla ilgili de açıklama yapan Lukaku, "4-6 hafta bence fazla. Yüzde 100 bir şekilde fit olduğumu söylemek istiyorum. Dün de takımla antrenman gerçekleştirdim. 5-6 günlük bir programımım var. Gelecek hafta oynamak istiyorum. Yerimi kazanmak istiyorum ve takıma yardımcı olmak istiyorum. 4-6 hafta biraz uzun. Ben sakat değilim, fitim." şeklinde konuştu.
"SABIRSIZLANIYORUM"
Teknik Direktör İsmail Kartal ile ilk görüşmesinin nasıl geçtiğine de değinen Belçikalı forvet, "Dün konuşmalarımız arasında kendisinin çok dürüst bir insan olduğu izlenimini aldım. Konuşmalarında da buna değindi. Benden beklentilerini benimle paylaştı. Bu dürüstlük benim için önemli. Dürüstlüğü seven birisiyim. Sürekli oyuncularına karşı dürüst olduğunu belirtti. Ofansif bir futbol oynuyoruz ve bu beni mutlu eden bir şey. Gayet net ve açık bir şekilde benden istediğini algıladım. Bana görev verildiğinde en iyisini ortaya koymak için sabırsızlanıyorum." açıklamasında bulundu.