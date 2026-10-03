Romelu Lukaku'dan maç sonu çarpıcı sözler. "Dönüşte Fenerbahçe ile görüşeceğim"

"Bence Fenerbahçe'de geçmişe fazla takıldılar. Son dört sezonda transfer döneminin sonunda transfer oldum ve hemen forma giydim. Bu, ilk kez böyle olmadı. Bu yüzden basın toplantısında tuhaf bir ifade takındım. Farklı bir yaklaşım sergileyebilirlerdi ama bu konuyu yakında kulüple görüşeceğim."