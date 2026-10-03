Romelu Lukaku'dan maç sonu çarpıcı sözler. "Dönüşte Fenerbahçe ile görüşeceğim"
03.10.2026 08:18
Belçika'nın A Milli Takım'ı 3-0 yendiği maçın ardından konuşan Romelu Lukaku, Fenerbahçe ile ilgili konuştu.
A Milli Takım, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup 3. maçında Belçika deplasmanına çıktı.
Ay-yıldızlılar, rakibine 3-0 mağlup oldu ve 3'te 0 yaptı.
Belçika'da oyuna sonradan giren Romelu Lukaku, takımının son golünü atan isim oldu.
Yıldız golcü, karşılaşma sonrasında Fenerbahçe ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Lukaku'nun sözleri şöyle:
"FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞECEĞİM"
"Bence Fenerbahçe'de geçmişe fazla takıldılar. Son dört sezonda transfer döneminin sonunda transfer oldum ve hemen forma giydim. Bu, ilk kez böyle olmadı. Bu yüzden basın toplantısında tuhaf bir ifade takındım. Farklı bir yaklaşım sergileyebilirlerdi ama bu konuyu yakında kulüple görüşeceğim."
"KAZANMAK ÖNEMLİYDİ"
"Golümden memnunum. Bir forvet olarak her zaman gol atmak istersiniz. Bugün kazanmamız önemliydi ve ben de katkıda bulunabildiğim için mutluyum."
"FENERBAHÇE'DE DURUM FARKLI OLACAK"
"Teknik direktör Vam Bommel kendi seçimlerini yapıyor. Fenerbahçe’de yüzde 100 oynayabilirsem durumumun farklı olacağından eminim. O zaman milli takım teknik direktörünün seçimi daha zor olur. Ben her şeye tam gaz giden biriyim. Yerimi kazanmak için Fenerbahçe’ye geri döneceğim. Bugün iyi durumda olduğumu gördükleri için mutluyum. Umarım farklı bir statüyle geri dönerim."