Ronaldinho futbola döndü. İtalyan ekibine imzayı attı, kulüpten hisse de aldı

46 yaşındaki efsane futbolcu Ronaldinho, İtalya Serie C ekibi Ravenna FC ile anlaştı ve kulüpten hisse aldı.

Dün İtalya'ya giden yıldız isim, bir gol daha atmak için yeşil sahalara dönüp dönmeyeceği konusunda net bir açıklama yapmadı.

Gazeteciler, ilerleyen süreçte kulübün formasını giyip kariyerinin 300. golünü atmayı bekleyip beklemediğini sordu. Tecrübeli futbolcu, gülümseyerek "Eğer bu gerçekleşirse çok daha güzel olur." dedi ve ekledi:

“Bilemiyorum; bu durum başkana ve teknik direktöre bağlı. Buraya aramızdaki dostluk sayesinde geldim. Takımın iyi işler yapmasını bekleyeceğiz. Ben buraya yardım etmek için geldim.”