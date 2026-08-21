Ronaldinho futbola döndü. İtalyan ekibine imzayı attı, kulüpten hisse de aldı
21.08.2026 09:11
Son Güncelleme: 21.08.2026 09:37
Ronaldinho, İtalya Serie C ekibi Ravenna FC ile anlaşarak 11 yıl sonra futbola döndü. Yıldız oyuncu, kulüpten hisse de aldı.
46 yaşındaki efsane futbolcu Ronaldinho, İtalya Serie C ekibi Ravenna FC ile anlaştı ve kulüpten hisse aldı.
Dün İtalya'ya giden yıldız isim, bir gol daha atmak için yeşil sahalara dönüp dönmeyeceği konusunda net bir açıklama yapmadı.
Gazeteciler, ilerleyen süreçte kulübün formasını giyip kariyerinin 300. golünü atmayı bekleyip beklemediğini sordu. Tecrübeli futbolcu, gülümseyerek "Eğer bu gerçekleşirse çok daha güzel olur." dedi ve ekledi:
“Bilemiyorum; bu durum başkana ve teknik direktöre bağlı. Buraya aramızdaki dostluk sayesinde geldim. Takımın iyi işler yapmasını bekleyeceğiz. Ben buraya yardım etmek için geldim.”
Kulüp Başkanı Ignazio Cipriani de transferin gerekçesini anlatırken "Bu hamle, tüm şehri takımla bütünleştirmek ve bu yeni sezonda büyük bir neşe ve heyecana sahip bir taraftar kitlesi oluşturmak için yapılan bir operasyondu." ifadelerini kullandı.
Başkan ayrıca Ronaldinho'nun, Ravenna'nın deplasmanda Reggiana ile oynayacağı sezon açılış maçında yer almayacağını doğruladı.
RONALDINHO'NUN KARİYERİ
Brezilya Milli Takımı ile 2002 Dünya Kupası zaferini yaşayan Ronaldinho, kariyerinde Paris Saint-Germain, Barcelona ve AC Milan formalarını giydi
2005 Ballon d'Or sahibi yıldız, son resmi maçına 2015 yılında Fluminense formasıyla çıktı.
Brezilyalı futbolcu, arkadaşı Ignazio Cipriani'nin sahibi olduğu 3. Lig ekibine katıldı.
Cipriani, Ravenna'yı tarihinde ilk kez İtalya'nın en üst ligine taşımayı hedefliyor.