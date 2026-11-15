Ronaldinho geri dönüyor. Gözler saat 19.30'da

Futbolculuk kariyerine Gremio altyapısında başlayan Ronaldinho, 1998'de A Takım'a yükseldi.

2001 yazında 5 milyon euro bedelle Avrupa'ya ilk adımını atan efsane isim, Paris Saint-Germain'e (PSG) transfer oldu.

Fransız ekibinde geçirdiği 2 sezonda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Ronaldinho, 2003 yazında Barcelona'nın yolunu tuttu. La Liga devi, Brezilyalı yıldız için 32 milyon 250 bin euro bonservis bedeli ödedi.

Barcelona'da 5 sezon geçiren ve dünyaya adından söz ettiren başarılı futbolcu, 2008 yazında 24 milyon 150 bin euro bedelle Milan'a gitti.

Milan'da geçirdiği 2 buçuk sezonun ardından 2011'in ocak ayında ülkesine dönen Ronaldinho, Flamengo formasını sırtına geçirdi.

Ronaldinho; Flamengo sonrası sırasıyla Atletico-MG, Queretaro FC ve Fluminense formalarını terletti.