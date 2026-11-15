Ronaldinho geri dönüyor. Gözler saat 19.30'da
15.11.2026 10:05
Futbol dünyasının heyecanla beklediği gün geldi çattı. Brezilyalı efsane Ronaldinho, 11 yıl aradan sonra yeşil sahalara dönüyor.
Futbol tarihinin en özel yeteneklerinden Ronaldinho yeniden sahaya çıkmaya hazırlanıyor.
46 yaşındaki Brezilyalı yıldız, Seri C ekiplerinden Ravenna'nın saat 19.30'da Forli ile oynayacağı karşılaşmada 11 yıl aradan sonra forma şansı bulacak.
Karşılaşma öncesi sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ronaldinho adeta eski günlerinden bir kesit sundu.
Ravenna Teknik Direktörü Andıreya Mandorlini; deneyimli oyuncunun ilk 11'de sahaya çıkacağını doğrularken, maç içinde ne kadar süre alacağına performansına göre karar vereceklerini söyledi.
Ronaldinho'nun dönüşündeki en büyük motivasyon ise kariyerindeki gol sayısını 300'e tamamlamak...
Brezilyalı efsaneye yoğun ilgi nedeniyle stadyumda geçici tribün kurulurken, takım arkadaşı Simeone Rabbi de kazanılacak penaltıları Ronaldinho'nun kullanacağını açıkladı.
Ağustos ayında İtalya ekibiyle sözleşme imzalayan Ronaldinho, son resmi maçına Eylül 2015'te Fluminense formasıyla çıkmıştı.
Futbolculuk kariyerine Gremio altyapısında başlayan Ronaldinho, 1998'de A Takım'a yükseldi.
2001 yazında 5 milyon euro bedelle Avrupa'ya ilk adımını atan efsane isim, Paris Saint-Germain'e (PSG) transfer oldu.
Fransız ekibinde geçirdiği 2 sezonda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Ronaldinho, 2003 yazında Barcelona'nın yolunu tuttu. La Liga devi, Brezilyalı yıldız için 32 milyon 250 bin euro bonservis bedeli ödedi.
Barcelona'da 5 sezon geçiren ve dünyaya adından söz ettiren başarılı futbolcu, 2008 yazında 24 milyon 150 bin euro bedelle Milan'a gitti.
Milan'da geçirdiği 2 buçuk sezonun ardından 2011'in ocak ayında ülkesine dönen Ronaldinho, Flamengo formasını sırtına geçirdi.
Ronaldinho; Flamengo sonrası sırasıyla Atletico-MG, Queretaro FC ve Fluminense formalarını terletti.
2015 yılında aktif futbolculuk kariyerini noktalayan efsane futbolcu, 2026 yazında Ravenna ile antrenmanlara çıkmaya başladı.
46 yaşındaki futbolcunun kariyerinde 1 Dünya Kupası, 1 Konfederasyon Kupası, 1 Copa America, 1 Copa Libertadores 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 2 İspanya La Liga, 2 İspanya Süper Kupası ve 1 İtalya Serie A şampiyonluğu gibi önemli başarılar bulunuyor.
1 Ballon d'Or sahibi olan Ronaldinho, 1 kez UEFA Yılın Futbolcusu ve 2 kez FIFA Dünyada Yılın Futbolcusu ödülüne layık görüldü.