Ronaldo'dan emeklilik sinyali. "Son kez" diyerek açıkladı

Cristiano Ronaldo ilk kez emeklilik sinyali verdi.



Partneri Georgina Rodriguez'le evliliğinin ardından Vogue'a konuşan Ronaldo, kariyeri için sezon sonunu işaret etti.



Ronaldo, "Bu muhtemelen futbol kariyerimin son yılı ve muhteşem bir miras bırakmak istiyorum. Geleceğimi tamamen planladım." dedi.



Portekizli süper yıldız, emekliliğinin ardından futbolun içinde kalıp kalmayacağı ile ilgili soruyu ise yanıtsız bıraktı.

24 GOLE İHTİYACI VAR



1000 gol hedefine ilerleyişini sürdüren Ronaldo, ihtişamlı kariyerinde 976 kez gol sevinci yaşadı.



41 yaşındaki futbolcunun emekli olduğu senaryoda bu hedefe ulaşması için sezon içerisinde 24 kez daha fileleri sarsması gerekiyor.