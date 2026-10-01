Ronaldo'nun forması Galatasaraylı futbolcuya verildi
01.10.2026 14:34
Cristiano Ronaldo’nun Portekiz Milli Takımı kampından ayrılmasının ardından forma numarasını Galatasaray'dan tanıdık bir isim aldı.
LEAO’YA VERİLDİ
UEFA milli takım kadrosunda Leao’nun forma numarasını 7 olarak güncelledi.
Böylece Ronaldo’nun uzun yıllardır taşıdığı 7 numara, Galatasaray oyuncusu Rafael Leao’ya geçti.
Portekiz, UEFA Uluslar Ligi’nde oynadığı ilk iki maçta Galler ve Norveç’i mağlup ederek grubunda lider durumda bulunuyor.
Jorge Jesus’un ekibi, bu akşam Kopenhag’da Danimarka ile karşılaşacak.
6 AY MEN CEZASI RİSKİ
Ronaldo'nun milli takım kampını terk etmesinin sonuçları olabilir.
Portekiz Futbol Federasyonu (FPF) Disiplin Yönetmeliği'ne göre, milli takımdan izinsiz ayrılma durumunda futbolcular 1 ila 6 ay arasında men cezası ve para cezası alabiliyor.
İLGİLİ YÖNETMELİK NE DİYOR?
"Düzenli bir şekilde çağrıldığı halde milli takımların veya FPF'nin (Portekiz Futbol Federasyonu) ya da Portekiz'in sportif temsiline ilişkin antrenman, maç veya etkinliklere mazeretsiz olarak katılmayan ya da bunları terk eden futbolcu, bir ila altı ay arası hak mahrumiyeti (süreli hak mahrumiyeti) ve ek olarak profesyonel futbolcu olması halinde 5 ila 10 UC [katsayı birimi başına 102 avro olmak üzere yaklaşık 500 ile 1.000 avro arası] para cezası ile cezalandırılır."