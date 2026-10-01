Ronaldo'nun forması Galatasaraylı futbolcuya verildi

"Düzenli bir şekilde çağrıldığı halde milli takımların veya FPF'nin (Portekiz Futbol Federasyonu) ya da Portekiz'in sportif temsiline ilişkin antrenman, maç veya etkinliklere mazeretsiz olarak katılmayan ya da bunları terk eden futbolcu, bir ila altı ay arası hak mahrumiyeti (süreli hak mahrumiyeti) ve ek olarak profesyonel futbolcu olması halinde 5 ila 10 UC [katsayı birimi başına 102 avro olmak üzere yaklaşık 500 ile 1.000 avro arası] para cezası ile cezalandırılır."