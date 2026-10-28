Rus yıldızdan transfer sözleri. "Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş beni istiyormuş"
28.10.2026 10:46
Futbolda ara transfer dönemine yaklaşık bir ay kala Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş için çarpıcı bir açıklama yapıldı.
Trendyol Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ederken, üç büyük kulüple ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Rusya Ligi ekiplerinden CSKA Moskova'da forma giyen orta saha oyuncusu Matvey Kislyak; Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kendisiyle ilgilendiğini bildiğini söyledi.
"GALATASARAY, FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ BENİ İSTİYORMUŞ"
Rusya Ligi'nin 12. haftasında CSKA'nın Spartak'ı 2-0 mağlup ettiği maçın ardından konuşan Kislyak, "Türkiye'den transfer teklifleri olduğu ve hatta yolu yarıladıkları yazıldı, okudun mu?" sorusuna şöyle yanıt verdi:
"Okudum. (Gülerek) Bununla ilgili her gün bana yazıyorlar. Üç kulüp beni istiyormuş; Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş."
Kislyak daha sonra "Türkiye'nin büyük kulüplerinden bir teklif gelirse bunu değerlendirir misiniz?" sorusunu ise "Evet, CSKA ve ben kesinlikle gelen her teklifi değerlendireceğiz." diye cevapladı.
SEZON PERFORMANSI
21 yaşındaki futbolcu, bu sezon oynadığı 15 maçta 3 asistlik bir performans sergiledi.
Piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen Kislyak'ın Rus ekibiyle 30 Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.
KISLYAK'IN KARİYERİ
Futbolculuk kariyerine Rusya'da Chertanovo altyapısında başlayan Kislyak, 2020'nin ocak ayında CSKA altyapısına transfer oldu.
Yaklaşık 4 yıl boyunca CSKA'nın alt yaş kategorilerinde forma giyen Kislyak, 2024'ün ocak ayında A Takım'a yükseldi.
CSKA Moskova formasıyla 99 maça çıkan Kislyak, 13 gol - 12 asistlik bir skor katkısı sağladı.
Rusya Milli Takımı'nın da formasını terleten genç futbolcu, şu ana kadar 13 maça çıktı ve 2 gol attı.
Kislyak, 2024'ün ocak ayında 250 bin euro olarak gösterilen piyasa değerini 25 milyon euro'ya kadar yükseltmeyi başardı.