Rus yıldızdan transfer sözleri. "Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş beni istiyormuş"

Rusya Ligi'nin 12. haftasında CSKA'nın Spartak'ı 2-0 mağlup ettiği maçın ardından konuşan Kislyak, "Türkiye'den transfer teklifleri olduğu ve hatta yolu yarıladıkları yazıldı, okudun mu?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Okudum. (Gülerek) Bununla ilgili her gün bana yazıyorlar. Üç kulüp beni istiyormuş; Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş."

Kislyak daha sonra "Türkiye'nin büyük kulüplerinden bir teklif gelirse bunu değerlendirir misiniz?" sorusunu ise "Evet, CSKA ve ben kesinlikle gelen her teklifi değerlendireceğiz." diye cevapladı.