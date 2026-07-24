Sadece 1 farkla rekor kırıldı | Barcelona golcüyü buldu | 40 yaşında yeni sözleşme
24.07.2026 09:34
Avrupa futbolunda transfer hareketliliği sürüyor. Görülmemiş bonservislerle rekorlar peş peşe geliyor.
Katalan devi Barcelona, Borussia Dortmund'dan Karim Adeyemi'yi kadrosuna kattı. 24 yaşındaki Alman oyuncuyla 2031 yılına kadar sözleşme imzalandı.
Barcelona bu transfer için Dortmund'a 22 milyon euro bonservis ücreti ödeyecek.
Aston Villa, Alejandro Garnacho'yu kiraladı. Manchester United'da başlayan kariyerini Chelsea'de sürdüren Arjantinli futbolcu, sezon sonuna kadar bir diğer Premier Lig ekibi Aston Villa adına mücadele edecek.
Sözleşmede belli şartların yerine gelmesi halinde devreye girecek zorunlu satın alma maddesi de yer alıyor.
Arsenal, Leandro Trossard'ın boşluğunu Christos Tzolis'le doldurdu. Premier Lig'in son şampiyonu,, 24 yaşındaki Yunan futbolcuyla 5 sezonluk sözleşme imzaladı. İngiliz devi bu transfer için Club Brugge'e 40 milyon euro bonservis ücreti ödeyecek.
REKOR KIRILDI
Chelsea rekor transferlerine 1 yenisini daha ekledi. Londra devi, Aston Villa'dan Morgan Rogers'ı 117 milyon sterlin karşılığında transfer etti.
Chelsea ile 7 sezonluk sözleşme imzalayan Rogers, tarihin en pahalı İngiliz futbolcusu oldu. Bir önceki rekor geçen ay Nottingham Forrest'tan Manchester City'ye 116 milyon sterlin karşılığında transfer olan Elliot Anderson'a aitti.
Serie A ekibi Milan, Luka Modric'le ‘Yola devam’ dedi. İtalyan devi, 40 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini 1 yıl uzattı.