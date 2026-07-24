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Sadece 1 farkla rekor kırıldı | Barcelona golcüyü buldu | 40 yaşında yeni sözleşme

24.07.2026 09:34

NTV - Haber Merkezi

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Avrupa futbolunda transfer hareketliliği sürüyor. Görülmemiş bonservislerle rekorlar peş peşe geliyor.

Sadece 1 farkla rekor kırıldı | Barcelona golcüyü buldu | 40 yaşında yeni sözleşme
Reuters

Katalan devi Barcelona, Borussia Dortmund'dan Karim Adeyemi'yi kadrosuna kattı. 24 yaşındaki Alman oyuncuyla 2031 yılına kadar sözleşme imzalandı. 

 

Barcelona bu transfer için Dortmund'a 22 milyon euro bonservis ücreti ödeyecek.

Sadece 1 farkla rekor kırıldı | Barcelona golcüyü buldu | 40 yaşında yeni sözleşme 1
Reuters

Aston Villa, Alejandro Garnacho'yu kiraladı. Manchester United'da başlayan kariyerini Chelsea'de sürdüren Arjantinli futbolcu, sezon sonuna kadar bir diğer Premier Lig ekibi Aston Villa adına mücadele edecek.

Sözleşmede belli şartların yerine gelmesi halinde devreye girecek zorunlu satın alma maddesi de yer alıyor.

 

Sadece 1 farkla rekor kırıldı | Barcelona golcüyü buldu | 40 yaşında yeni sözleşme 2
Reuters

Arsenal, Leandro Trossard'ın boşluğunu Christos Tzolis'le doldurdu. Premier Lig'in son şampiyonu,, 24 yaşındaki Yunan futbolcuyla 5 sezonluk sözleşme imzaladı. İngiliz devi bu transfer için Club Brugge'e 40 milyon euro bonservis ücreti ödeyecek.

REKOR KIRILDI 3
Reuters

REKOR KIRILDI

Chelsea rekor transferlerine 1 yenisini daha ekledi. Londra devi, Aston Villa'dan Morgan Rogers'ı 117 milyon sterlin karşılığında transfer etti. 

 

Chelsea ile 7 sezonluk sözleşme imzalayan Rogers, tarihin en pahalı İngiliz futbolcusu oldu. Bir önceki rekor geçen ay Nottingham Forrest'tan Manchester City'ye 116 milyon sterlin karşılığında transfer olan Elliot Anderson'a aitti.

Sadece 1 farkla rekor kırıldı | Barcelona golcüyü buldu | 40 yaşında yeni sözleşme 4
Reuters

Serie A ekibi Milan, Luka Modric'le ‘Yola devam’ dedi. İtalyan devi, 40 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini 1 yıl uzattı. 

Sadece 1 farkla rekor kırıldı | Barcelona golcüyü buldu | 40 yaşında yeni sözleşme 5
Reuters

Önceki sezonun başında Real Madrid'den Milan'a transfer olan Hırvat orta saha, tüm kulvarlarda çıktığı 37 maçta 2 gol atıp 3 de asist yaptı. 

 

Hırvatistan Milli Takımı'yla Dünya Kupası'nda da mücadele eden Modric, takımının oynadığı 47 maçın tamamına ilk 11'de başladı.

 