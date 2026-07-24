Sadece 1 farkla rekor kırıldı | Barcelona golcüyü buldu | 40 yaşında yeni sözleşme

Chelsea rekor transferlerine 1 yenisini daha ekledi. Londra devi, Aston Villa'dan Morgan Rogers'ı 117 milyon sterlin karşılığında transfer etti.

Chelsea ile 7 sezonluk sözleşme imzalayan Rogers, tarihin en pahalı İngiliz futbolcusu oldu. Bir önceki rekor geçen ay Nottingham Forrest'tan Manchester City'ye 116 milyon sterlin karşılığında transfer olan Elliot Anderson'a aitti.