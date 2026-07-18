Sadece 90 dakika, 83 milyon doları bulacak. 13 milyar dolarlık dev pasta

2026 FIFA Dünya Kupası finalinin her iki devresinde uygulanacak olan üçer dakikalık su molaları, devrelerin uzatma dakikaları, normalden uzun sürecek devre arası da hesaba katıldığında finalin en az iki saati bulması bekleniyor.

Müsabakanın 15'er dakikalık iki uzatma devresi ve penaltılara gitmesi durumunda ise üç saatlik sürenin aşılabileceği aktarıldı.

Dev finalin yüzlerce ülkede canlı yayınlanacak olması ve sürenin artması nedeniyle FIFA, gelirini daha da artıracak.