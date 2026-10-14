Saha göle döndü, hakem maçı erteledi
14.10.2026 19:19
Son Güncelleme: 14.10.2026 19:28
1. Lig'in 10. haftasında oynanan Ümraniyespor - Boluspor müsabakasında yoğun yağmur yağışı nedeniyle yarıda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Ümraniyespor - Boluspor karşılaşmasında yoğun yağmur yağışı ve zeminin ağırlaşmasının ardından 57. dakikada oyun durduruldu.
Hakem Berkay Erdemir, her iki ekibin teknik heyetiyle görüşüp zeminde topun sekip sekmediğini denedi.
Ardından takımlar soyunma odasına gönderildi ve müsabakaya 15 dakika ara verildi.
Aranın sonrasında karşılaşmanın ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı.
MAÇTAN DAKİKALAR
25. dakikada sağ tarafta topu alan Muhammed Mert, pasını penaltı noktası yakınındaki Furkan Emin'e aktardı. Furkan Emin'in tek pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Zeki Dursun, dönerek rakibinden sıyrıldı ve yakın direğe yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1
46. dakikada Furkan Emin Kaçmaz, taç çizgisi yakınında Tunahan Taşçı'ya yaptığı sert müdahale sonrası direkt kırmızı kart görerek oyundan ihraç edildi.
57. dakikada müsabakanın hakemi yoğun yağmur yağışı ve zeminin ağırlaşmasından dolayı oyunu durdurdu ve her iki ekibin teknik heyetine maçın devam edip etmemesi konusunda görüşlerini sordu. Hakem Berkay Erdemir daha sonra topun zeminde sekip sekmediğini kontrol etti.
Yapılan kontroller sonrası müsabakaya 15 dakika ara verildi. Aranın ardından maçın hakem üçlüsü ve takım kaptanları tekrar zemini kontrol etti ve müsabakanın ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı.
MAÇTAN NOTLAR
Stat: Ümraniye Şehir
Hakemler: Berkay Erdemir, Esra Arıkboğa, Salih Burak Demirel
Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım, Mustafa Arda Kartal, Glumac, Yunus Emre Gedik, Serkan Göksu, Djokanovic, Berat Yılmaz (Tunahan Taşçı dk. 46), Blanco (Koita dk. 46), Hostikka, Soukou
Yedekler: Özgün Ali Köklü, Melih Bostan, Kosoko, Kerem Şen, Atalay Babacan, Oğuzhan Aydoğan, Burak Öksüz, Ali Yaşar
Teknik Direktör: Tayfun Albayrak
Boluspor: Tafas, Ahmet Can Özdemir, Bartu Göçmen, Cuesta, Canberk Özdemir, Tolunay Artuç, Zeki Dursun, Furkan Emin Kaçmaz, Muhammed Mert, Nurettin Korkmaz, Gonzalez
Yedekler: Muhammet Özkan, Furkan Metin, Can Arda Yılmaz, Abdulsamet Kırım, Diaz, Arda Tuğra Saygı, Uğurhan Uğurlu, Elvin Yunuszade, Ege Özkayımoğlu, Bertu Özyürek
Teknik Direktör: Mustapha Yatabare
Gol: Zeki Dursun (dk. 25) (Boluspor)
Kırmızı kart: Furkan Emin Kaçmaz (dk. 46) (Boluspor)
Sarı kartlar: Yunus Emre Gedik (Ümraniyespor), Canberk Özdemir (Boluspor)