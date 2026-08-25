Saha içi konuşmaları servis edildi, Vinicius Junior'un Arda Güler'e tepkisi olay oldu
25.08.2026 14:33
Real Madrid'in La Liga'nın ilk haftasında Espayol'u 2-1 mağlup ettiği maçta Vinicius Junior ile Arda Güler arasında yaşananlar dikkat çekti.
İspanya La Liga'nın ilk haftasında Espanyol ile Real Madrid karşı karşıya gelmişti.
RCDE Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan taraf, 2-1'lik skorla Real Madrid olmuştu.
Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Jude Bellingham ve 90. dakikada Espi kaydetmişti.
Milli futbolcu Arda Güler, ilk 11'de başladığı mücadelenin 64. dakikasında yerini Yan Diomande'ye bırakmıştı.
VINI'DEN ARDA GÜLER'E TEPKİ
Karşılaşmada yaşanan bir pozisyon sonrası Real'in yıldız ismi Vinicius Junior'un milli futbolcu Arda Güler'e tepkisi servis edildi.
Yayınlanan görüntüde Arda Güler'in pas tercihini Kylian Mbappe'den yana kullanmasının ardından Brezilyalı futbolcu sinirlendi.
Arda Güler'e üç kez adıyla seslenen Vinicius Junior'un sonrasında ise kendisine pas atmadığı için tepki gösterdiği görüldü.
Vinicius Junior'un Arda Güler'e "Arda, lütfen bir kere bana pas ver. Hep aynı şey." dediği iddia edildi.