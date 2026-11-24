Sakatlıklar çıkmaza soktu, soluğu Fenerbahçe kapısında aldılar. Yıldız isim, ocakta veda edebilir
24.11.2026 08:30
Son Güncelleme: 24.11.2026 08:32
Fenerbahçe'nin yıldız ismi Mason Greenwood'un yüksek performansının ardından dünya devi harekete geçti.
Dünya futbolunda heyecan durmaksızın devam ederken yaşanan sakatlıklar, kulüplerin canını fazlasıyla yaktı.
Son iki sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain'de (PSG) takımın yıldızları Kvaratskhelia ve Desire Doue'nin sezonu kapatmasının ardından hareketli günler yaşanıyor.
Fransız basınının haberine göre dev kulüp, ara transfer döneminde önceliğini kanat forvet takviyesine verdi.
PSG'NİN HEDEFİ GREENWOOD
PSG'nin Fenerbahçe'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Mason Greenwood'u kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.
Fransız temsilcisinin kısa süre içinde teklif hazırlayarak sarı-lacivertliler ile masaya oturacağı iddia edildi.
İngiliz futbolcunun yanı sıra listede birkaç önemli ismin daha olduğu vurgulandı.
Greenwood son dönemde eski kulübü Manchester United ve İspanya La Liga ekibi Atletico Madrid ile de anılmıştı.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Fenerbahçe'ye sezon başında Marsilya'dan 39 milyon euro bonservis bedeliyle katılan 25 yaşındaki futbolcu, kısa sürede verdiği katkıyla camianın beğenisini toplamıştı.
Başarılı futbolcu, bu sezon sarı-lacivertli formayla çıktığı 21 maçta 11 gol - 4 asistlik bir performans sergiledi ve 15 gole direkt etki etti.
GREENWOOD'UN KARİYERİ
Futbolculuk kariyerine Manchester United altyapısında başlayan Greenwood, 2017'de U18 Takımı'na yükseldi.
2019 yazında A Takım'a kadar yükselen Mason Greenwood, 2023'ün eylül ayında İspanya La Liga ekibi Getafe'ye kiralık olarak imza attı.
İspanyol temsilcisinde tek sezon geçirdikten sonra geri dönen Greenwood, 2024 yazında 38 milyon 400 bin euro karşılığında Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya'ya gitti.
Fransa'da geçirdiği 2 sezonun ardından 39 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye imza atan Greenwood, kısa süre içinde devlerin dikkatini çekmeyi yeniden başardı.