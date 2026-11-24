PSG'nin Fenerbahçe'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Mason Greenwood'u kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

Fransız temsilcisinin kısa süre içinde teklif hazırlayarak sarı-lacivertliler ile masaya oturacağı iddia edildi.

İngiliz futbolcunun yanı sıra listede birkaç önemli ismin daha olduğu vurgulandı.

Greenwood son dönemde eski kulübü Manchester United ve İspanya La Liga ekibi Atletico Madrid ile de anılmıştı.