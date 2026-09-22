Salah adım attı ziyaretçi akını yaşanıyor, yaylanın ismi değiştirildi
22.09.2026 16:17
Trabzon'da Salah çılgınlığı sınır tanımıyor. Yıldız futbolcunun gezdiği yerde ziyaretçi akını yaşanıyor.
Trabzon'da yayla ziyareti sırasında fotoğraf çektiren dünyaca ünlü futbolcu Mohamed Salah'ın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler kısa sürede viral oldu.
Kurtdere Yaylası''nda çekilen fotoğrafı gören Salah hayranları, futbolcunun oturduğu taşın üzerinde fotoğraf çektirmek için yaylaya çıkmaya başladı.
Salah'ın ziyaretinin ardından yaylaya "Salah Yaylası" tabelası asılırken, futbolcunun oturduğu taş da hayranlarının ilgi odağı oldu.
Sosyal medyada hızla yayılan fotoğrafın ardından yaylaya gelen ziyaretçiler, Salah'ın oturduğu taşın üzerinde aynı pozu vererek fotoğraf çektirdi. Kısa sürede adeta bir fotoğraf noktasına dönüşen taş, futbolcunun ziyaretinin yaylada bıraktığı izlerden biri oldu.
"MEŞHUR OLACAĞINI HİÇ TAHMİN ETMEZDİM"
Kocaeli'nden memleketi Trabzon'a Galatasaray maçı için gelen Tuana Hatipoğlu, binlerce insanın yaylala gelerek taşın üstünde fotoğraf çektirdiğini belirterek, “Galatasaray maçı için memleketime geldim. Ayrıca taş meşhur olmuş onu da görelim dedik. Burası benim büyüdüğüm, çocukluğumun geçtiği yayla. Bir anda herkesi burada görmek çok garip hissettirdi. Burası böyle kalabalık olmuyordu. Yayladaki bir taşın böyle meşhur olacağını hiç tahmin etmezdim. Salah'ın Türkiye'de bir takıma gelmesini de hiç hayal etmiyordum. Hem bizim hem de turizm açısından çok iyi oldu.” dedi.
"GALİBİYETTEN SONRA SALAH'IN YAYLASINA UĞRAYALIM DEDİK"
İstanbul'dan Trabzon'a derbi maçı için gelen ve Salah'ın fotoğrafın ardından Kurtdere Yaylası'na gelen Bahtiyar Bekçi de, "Daha önce Sümela Manastırı'na geliyorduk ama yukarıya çıkmamıştık. Salah burada fotoğraf çektirdikten sonra bu taş Salah taşı olarak lanse edildi. Bizde buraya gelmek istedik. Dereye girip ayaklarımızı serinlettik. Fotoğraf çektirmek için sıra bekledik. Gelen giden çok iyi oluyor. Özellikle turistler ilgi gösteriyor." diye konuştu.
PERFORMANSI
Salah, Süper Lig'de sergilediği performansla gol krallığı yarışının zirvesine yerleşti. Mısırlı yıldız, bordo-mavili formayla ligde çıktığı 6 maçta 7 gol kaydetti.
Galatasaray'ı 4-0 mağlup eden Trabzonspor, milli araya moralli girerken, karşılaşmaya Salah damga vurdu.
Mısırlı futbolcu, mücadelede 3 gol atıp 1 asist yaparak takımının 4 golüne de doğrudan katkı sağladı.