Salah adım attı ziyaretçi akını yaşanıyor, yaylanın ismi değiştirildi

Kocaeli'nden memleketi Trabzon'a Galatasaray maçı için gelen Tuana Hatipoğlu, binlerce insanın yaylala gelerek taşın üstünde fotoğraf çektirdiğini belirterek, “Galatasaray maçı için memleketime geldim. Ayrıca taş meşhur olmuş onu da görelim dedik. Burası benim büyüdüğüm, çocukluğumun geçtiği yayla. Bir anda herkesi burada görmek çok garip hissettirdi. Burası böyle kalabalık olmuyordu. Yayladaki bir taşın böyle meşhur olacağını hiç tahmin etmezdim. Salah'ın Türkiye'de bir takıma gelmesini de hiç hayal etmiyordum. Hem bizim hem de turizm açısından çok iyi oldu.” dedi.