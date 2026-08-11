Salah geldi sıralama değişti, Süper Lig'in en değerli futbolcuları

Süper Lig'in en değerli futbolcuları sıralamasında ilk 10 sıradaki rekabet Muhammed Salah

transferi sonrası yeniden şekillendi.



Birçok önemli yıldızın yer aldığı sıralama, Salah transferi sonrasında değişti. Peki, Süper Lig'in en değerli futbolcusu kim? İşte güncel piyasa değerine göre en değerli 10 futbolcu.