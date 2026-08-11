Salah geldi sıralama değişti, Süper Lig'in en değerli futbolcuları
11.08.2026 08:53
Son Güncelleme: 11.08.2026 08:55
Trabzonspor'un dünyaca ünlü yıldız Muhammed Salah'ı kadrosuna katması, sadece yeşil sahalardaki dengeleri değil, ligin piyasa değeri sıralamasını da değiştirdi.
NTV
Süper Lig'in en değerli futbolcuları sıralamasında ilk 10 sıradaki rekabet Muhammed Salah
transferi sonrası yeniden şekillendi.
Birçok önemli yıldızın yer aldığı sıralama, Salah transferi sonrasında değişti. Peki, Süper Lig'in en değerli futbolcusu kim? İşte güncel piyasa değerine göre en değerli 10 futbolcu.
Anadolu Ajansı
10- KEREM AKTÜRKOĞLU - 20 MİLYON EURO
Anadolu Ajansı
9- LEROY SANE - 20 MİLYON EURO
Anadolu Ajansı
8- MOHAMMED SALAH - 22 MİLYON EURO
Anadolu Ajansı
7- WİLFRED SİNGO - 23 MİLYON EURO
Anadolu Ajansı
6- ORKUN KÖKÇÜ - 25 MİLYON EURO
Anadolu Ajansı
5- GABRİEL SARA - 27 MİLYON EURO
Anadolu Ajansı
4- MATTEO GUENDOUZİ - 27 MİLYON EURO
Anadolu Ajansı
3- BARIŞ ALPER YILMAZ - 30 MİLYON EURO
Resmi Kurum
2- MASON GREENWOOD - 55 MİLYON EURO
Anadolu Ajansı