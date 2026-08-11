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Salah geldi sıralama değişti, Süper Lig'in en değerli futbolcuları

11.08.2026 08:53

Son Güncelleme: 11.08.2026 08:55

NTV - Haber Merkezi

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Trabzonspor'un dünyaca ünlü yıldız Muhammed Salah'ı kadrosuna katması, sadece yeşil sahalardaki dengeleri değil, ligin piyasa değeri sıralamasını da değiştirdi.

Salah geldi sıralama değişti, Süper Lig'in en değerli futbolcuları
NTV

Süper Lig'in en değerli futbolcuları sıralamasında ilk 10 sıradaki rekabet Muhammed Salah

transferi sonrası yeniden şekillendi.

Birçok önemli yıldızın yer aldığı sıralama, Salah transferi sonrasında değişti. Peki, Süper Lig'in en değerli futbolcusu kim? İşte güncel piyasa değerine göre en değerli 10 futbolcu.

10- KEREM AKTÜRKOĞLU - 20 MİLYON EURO 1
Anadolu Ajansı

10- KEREM AKTÜRKOĞLU - 20 MİLYON EURO

9- LEROY SANE - 20 MİLYON EURO 2
Anadolu Ajansı

9- LEROY SANE - 20 MİLYON EURO

8- MOHAMMED SALAH - 22 MİLYON EURO 3
Anadolu Ajansı

8- MOHAMMED SALAH - 22 MİLYON EURO

7- WİLFRED SİNGO - 23 MİLYON EURO 4
Anadolu Ajansı

7- WİLFRED SİNGO - 23 MİLYON EURO

6- ORKUN KÖKÇÜ - 25 MİLYON EURO 5
Anadolu Ajansı

6- ORKUN KÖKÇÜ - 25 MİLYON EURO

5- GABRİEL SARA - 27 MİLYON EURO 6
Anadolu Ajansı

5- GABRİEL SARA - 27 MİLYON EURO

4- MATTEO GUENDOUZİ - 27 MİLYON EURO 7
Anadolu Ajansı

4- MATTEO GUENDOUZİ - 27 MİLYON EURO

3- BARIŞ ALPER YILMAZ - 30 MİLYON EURO 8
Anadolu Ajansı

3- BARIŞ ALPER YILMAZ - 30 MİLYON EURO

2- MASON GREENWOOD - 55 MİLYON EURO 9
Resmi Kurum

2- MASON GREENWOOD - 55 MİLYON EURO

1- VİCTOR OSİMHEN - 75 MİLYON EURO 10
Anadolu Ajansı

1- VİCTOR OSİMHEN - 75 MİLYON EURO