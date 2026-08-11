Salah için hazırladığı yemekleri tek tek saydı. "Vitamini bol şeyler yedirdik, herkes ağladı"

Tanıtım filminde rol alan 74 yaşındaki Hatice Akbaş, daha önce de Trabzon'da çekimleri yapılan birçok dizide rol aldığını söyledi.

Akbaş, Salah ile aynı masada oturup yemek yiyeceğini hiç düşünmediğini ifade ederek, "Kendi oğlum gibi hissettim. Çok sevindik." dedi.

Salah'ın Trabzonspor'a transfer olacağını öğrendiğinde heyecanlandığını belirten 6 çocuk annesi Akbaş, "Çok başka bir duygu. Anlatılmaz yani öyle bir duygu benim için." diye konuştu.