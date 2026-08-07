NTV

Salah ilk antrenmana çıktı

07.08.2026 05:32

AA, DHA

Google'da NTV'yi tercih et

Papara Park'ta binlerce taraftarın önünde imza atan Trabzonspor'un yeni transferi Muhammed Salah, ilk antrenmanda yeni takım arkadaşlarıyla tanıştı.

Salah ilk antrenmana çıktı
DHA

Trabzonspor, yurtdışı kampının sona ermesiyle verilen 3 günlük iznin ardından yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Salah ilk antrenmana çıktı 1
DHA

Trabzonspor'un yeni transferi Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah, bordo-mavili ekipteki ilk antrenmanına çıktı.

Salah ilk antrenmana çıktı 2
Anadolu Ajansı

Takım arkadaşlarıyla tanışan tecrübeli futbolcu, daha önce İtalya'nın Fiorentina takımında birlikte forma giydiği Stefan Savic ile bir araya geldi.

Salah ilk antrenmana çıktı 3
Anadolu Ajansı

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen akşam antrenmanının ilk bölümünde teknik ısınma ve 5'e 2 çalışması yapıldı. Bordo-mavililer, dar alanda oyunla devam eden antrenmanı taktik çalışmayla tamamladı

Salah ilk antrenmana çıktı 4
Anadolu Ajansı

Trabzonspor, Mısırlı yıldız Muhammed Salah'ı 2 yıllığına renklerine bağlamıştı. Kulüpten Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Yapılan anlaşmaya göre, oyuncuya her bir futbol sezonu için 10 milyon avro yıllık ücret ve 7 milyon avro imza ücreti olmak üzere toplam 17 milyon avro garanti ücret ödenecektir. Anlaşma kapsamında oyuncuya ayrıca, her bir futbol sezonu için şarta bağlı bonuslar ödenecektir. Yine oyuncu ile yapılan imaj hakları sözleşmesi kapsamında, mağazacılık şirketimizde "Mohamed Salah" özelinde satılacak ürünlerden oyuncuya yüzde 20 pay verilecektir." ifadelerine yer verilmişti. 

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram