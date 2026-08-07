Salah ilk antrenmana çıktı
07.08.2026 05:32
Papara Park'ta binlerce taraftarın önünde imza atan Trabzonspor'un yeni transferi Muhammed Salah, ilk antrenmanda yeni takım arkadaşlarıyla tanıştı.
Trabzonspor, yurtdışı kampının sona ermesiyle verilen 3 günlük iznin ardından yeni sezon hazırlıklarına devam etti.
Trabzonspor'un yeni transferi Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah, bordo-mavili ekipteki ilk antrenmanına çıktı.
Takım arkadaşlarıyla tanışan tecrübeli futbolcu, daha önce İtalya'nın Fiorentina takımında birlikte forma giydiği Stefan Savic ile bir araya geldi.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen akşam antrenmanının ilk bölümünde teknik ısınma ve 5'e 2 çalışması yapıldı. Bordo-mavililer, dar alanda oyunla devam eden antrenmanı taktik çalışmayla tamamladı
Trabzonspor, Mısırlı yıldız Muhammed Salah'ı 2 yıllığına renklerine bağlamıştı. Kulüpten Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Yapılan anlaşmaya göre, oyuncuya her bir futbol sezonu için 10 milyon avro yıllık ücret ve 7 milyon avro imza ücreti olmak üzere toplam 17 milyon avro garanti ücret ödenecektir. Anlaşma kapsamında oyuncuya ayrıca, her bir futbol sezonu için şarta bağlı bonuslar ödenecektir. Yine oyuncu ile yapılan imaj hakları sözleşmesi kapsamında, mağazacılık şirketimizde "Mohamed Salah" özelinde satılacak ürünlerden oyuncuya yüzde 20 pay verilecektir." ifadelerine yer verilmişti.