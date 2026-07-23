Salah paylaşımı yapmıştı, istifa etti. Beşiktaş'ta ayrılık açıklandı
23.07.2026 20:16
Beşiktaş'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada Ahmet Çağlar'ın istifa ettiği belirtildi.
Beşiktaş Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Veysel Ahmet Çağlar, görevinden istifa etti.
KAP AÇIKLAMASI YAPILDI
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Şirketimizin yönetim kurulu üyesi olan Veysel Ahmet Çağlar, yönetim kurulu üyeliği görevinden 23.07.2026 tarihi itibarıyla istifa etmiştir."
SALAH PAYLAŞIMI YAPMIŞTI
Veysel Ahmet Çağlar, Beşiktaş'ın gündeminde yer alan dünyaca ünlü futbolcu Mohamed Salah'la ilgili iki paylaşım birden yapmıştı.
Çağlar, siyah-beyazlıların Mısırlı yıldızla anlaşmaya vardığına dair çıkan iddiaların ardından ilk olarak “Salah” yazılı hikayeyi paylaşmıştı.