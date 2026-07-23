NTV

Salah paylaşımı yapmıştı, istifa etti. Beşiktaş'ta ayrılık açıklandı

23.07.2026 20:16

NTV - Haber Merkezi

Google'da NTV'yi tercih et

Beşiktaş'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada Ahmet Çağlar'ın istifa ettiği belirtildi.

Salah paylaşımı yapmıştı, istifa etti. Beşiktaş'ta ayrılık açıklandı
NTV

Beşiktaş Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Veysel Ahmet Çağlar, görevinden istifa etti.

KAP AÇIKLAMASI YAPILDI 1
Sosyal Medya

KAP AÇIKLAMASI YAPILDI

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

 

"Şirketimizin yönetim kurulu üyesi olan Veysel Ahmet Çağlar, yönetim kurulu üyeliği görevinden 23.07.2026 tarihi itibarıyla istifa etmiştir."

SALAH PAYLAŞIMI YAPMIŞTI 2
Sosyal Medya

SALAH PAYLAŞIMI YAPMIŞTI

Veysel Ahmet Çağlar, Beşiktaş'ın gündeminde yer alan dünyaca ünlü futbolcu Mohamed Salah'la ilgili iki paylaşım birden yapmıştı.

 

Çağlar, siyah-beyazlıların Mısırlı yıldızla anlaşmaya vardığına dair çıkan iddiaların ardından ilk olarak “Salah” yazılı hikayeyi paylaşmıştı.

Salah paylaşımı yapmıştı, istifa etti. Beşiktaş'ta ayrılık açıklandı 3
Sosyal Medya

Ahmet Çağlar daha sonra ise Salah'ın Beşiktaş formalı montajlı görselini paylaşarak “Yakında geliyor” ifadelerini kullanmıştı.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram