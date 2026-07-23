Salah transferinde beklenen yanıt geldi, tek engel kalkıyor. "Seni o maçta sahada istiyoruz"
23.07.2026 11:11
Son Güncelleme: 23.07.2026 11:26
Mohamed Salah ile 3 farklı görüşme gerçekleştiren Beşiktaş, menajerinin çıkardığı pürüzü de aştı. Yapılan görüşmelerin ve menajerinin yanıtı ortaya çıktı.
TALEBE OLUM YANIT
Beşiktaş, çok istediği Mohamed Salah transferinde mutlu sona yakın.
Sözcü'de yer alan habere göre; Yönetim, Salah'ın menajeri Ramy Abbas'ın talep ettiği yüzde 35'lik komisyonda inidirim istedi. Abbas bu talebe olumlu yanıt verdi.
Salah'ın menajerinin sezonluk olarak 6 milyon euro ek ödeme talep ettiği öne sürüldü.
ANLAŞMANIN AYRINTILARI
Beşiktaş ile Salah ile 1+1 sözleşme konusunda büyük ölçüde anlaştı .
Siyah beyazlılar, Mısırlı yıldıza bonuslarla birlikte yıllık 10+2 milyon euro maaş önerdi.
3 FARKLI GÖRÜŞME YAPILDI: "SENİ O MAÇA İSTİYORUZ"
Dünya Kupası ardından tatil için Yunanistan’a giden Salah’ın Başkan Serdal Adalı, Futbol Direktörü Önder Özen ve Teknik Direktör Vincenzo Italiano ile ayrı ayrı görüşmeler yaptığı bildirildi.
Yıldız futbolcunun bu görüşmelerde Beşiktaş’ta oynama isteğini dile getirdiği öğrenildi.
HT Spor'un haberine göre Özen ile Salah arasında geçen konuşma aktarıldı.
Salah'ın "6 Ağustos'ta kampa katılabilirim" dediği ancak Özen'in yıldız futbolcuya "Bizim o dönemde önemli bir Avrupa maçımız var. O maçlarda seni oynatmak istiyoruz. Ayın 2'sinde katılır mısın?" ifadelerini kullandığı öğrenildi.
Salah'ın 4-5 gün daha öne çekmeyi de kabul ettiği ifade edildi.
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı 'dan son durum hakkında açıklama geldi. Win Win'e konuşan Adalı şunları söylemişti:
“Mohamed Salah transfere onay verdi. Ancak daha sonra, basında 'Transfer bitti' haberleri çıkmaya başlar başlamaz menajeri maddi taleplerini artırdı. Menajer, kendi komisyonunu yüzde 35'e çıkardı. Bizim açımızdan böyle bir yüzde kabul edilemez. Salah'ın bu rakamlardan haberi olduğunu da düşünmüyoruz.”
PERFORMANSI
Salah kariyerinde çıktığı 694 maçta 334 gol atmış ve 271 asist katkısı vermişti.
Salah kariyerinde Liverpool'un yanı sıra Roma ve Chelsea gibi takımlarda da forma giymişti.