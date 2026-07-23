Salah transferinde beklenen yanıt geldi, tek engel kalkıyor. "Seni o maçta sahada istiyoruz"

Dünya Kupası ardından tatil için Yunanistan’a giden Salah’ın Başkan Serdal Adalı, Futbol Direktörü Önder Özen ve Teknik Direktör Vincenzo Italiano ile ayrı ayrı görüşmeler yaptığı bildirildi.

Yıldız futbolcunun bu görüşmelerde Beşiktaş’ta oynama isteğini dile getirdiği öğrenildi.



HT Spor'un haberine göre Özen ile Salah arasında geçen konuşma aktarıldı.



Salah'ın "6 Ağustos'ta kampa katılabilirim" dediği ancak Özen'in yıldız futbolcuya "Bizim o dönemde önemli bir Avrupa maçımız var. O maçlarda seni oynatmak istiyoruz. Ayın 2'sinde katılır mısın?" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Salah'ın 4-5 gün daha öne çekmeyi de kabul ettiği ifade edildi.