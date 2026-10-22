Salahgiller maç sonu galibiyet kutlamalarına katıldılar, taraftara üçlü çektirdiler

Mohamed Salah, Hearts karşısında dinlenmek yerine oynamayı tercih etti ve 1 gol atıp, 1 de asist yaparak Trabzonspor'u 2-0'lık galibiyete taşıdı. Mısırlı Prens böylece lig ve Avrupa'da toplam 12 maçta 10 gol ve 5 asiste ulaştı. Bunların 11'i (8 gol ve 3 asist) ligde.