Türk Telekom COP31 Banner
00GÜN
00SAAT
00DAKİKA
00SANİYE
NTV

Salahgiller maç sonu galibiyet kutlamalarına katıldılar, taraftara üçlü çektirdiler

22.10.2026 22:53

Son Güncelleme: 22.10.2026 23:15

NTV.com.tr - Haber Merkezi

Google'da NTV'yi tercih et

Mohamed Salah, Liverpool'da oynarken sık sık yaptığı gibi maç sonunda kızları Kayan (6) ve Makka (12) ile sahaya indi ve büyük ilgi gördü.

TOPLAM GOL VE ASİST SAYISI 15 OLDU
Anadolu Ajansı

TOPLAM GOL VE ASİST SAYISI 15 OLDU

Mohamed Salah, Hearts karşısında dinlenmek yerine oynamayı tercih etti ve 1 gol atıp, 1 de asist yaparak Trabzonspor'u 2-0'lık galibiyete taşıdı. Mısırlı Prens böylece lig ve Avrupa'da toplam 12 maçta 10 gol ve 5 asiste ulaştı.  Bunların 11'i (8 gol ve 3 asist) ligde.

KIZLARI KAYAN VE MAKKA İLE SAHAYA İNDİ 1
Anadolu Ajansı

KIZLARI KAYAN VE MAKKA İLE SAHAYA İNDİ

Mücadelenin 71'inci dakikasında yerini Ozan Tufan'a bırakan Salah maç bitimi galibiyet kutlamalarına da kızları Kayan ve Makka ile katıldı. Salah, kızları ile birlikte tibünlere üçlü çektirirken büyük alkış aldılar. Mısırlı yıldız Liverpool forması giyerken de sık sık bunu yapıyordu. 

MAKKA VE KAYAN SALAH TARAFTARLARIN GÖZDESİ OLDU 2
Anadolu Ajansı

MAKKA VE KAYAN SALAH TARAFTARLARIN GÖZDESİ OLDU

Makka ve Kayan Salah da neşeli  halleriyle tribünlerdeki taraftarların sevgisini kazanmakta zorlanmadılar. 2014 doğumlu olan Makka'nın ismi Mekke'den geliyor. Makka ayrıca 

Kamel El Adad adlı Mısır dizisinde oyunculuk deneyimi de yaşadı.

BU KUTLAMALARA İKİSİ DE YABANCI DEĞİL 3
Anadolu Ajansı

BU KUTLAMALARA İKİSİ DE YABANCI DEĞİL

2000 doğumlu Kayan da  ablası gibi Liverpool'dan yabancısı olmadığı bu kutlamaya katılırken. Trabzonsporlu futbolcuların da ilgisini çektiler.

ONANA İLE ŞAKALAŞTILAR 4
Anadolu Ajansı

ONANA İLE ŞAKALAŞTILAR

Salah ve kızları, kaleci Onana ile de sahada sohbet ettiler. Çok neşeli görünen bu ufak sohbete diğer futbolcular da katıldılar.