Salahgiller maç sonu galibiyet kutlamalarına katıldılar, taraftara üçlü çektirdiler
22.10.2026 22:53
Son Güncelleme: 22.10.2026 23:15
Mohamed Salah, Liverpool'da oynarken sık sık yaptığı gibi maç sonunda kızları Kayan (6) ve Makka (12) ile sahaya indi ve büyük ilgi gördü.
TOPLAM GOL VE ASİST SAYISI 15 OLDU
Mohamed Salah, Hearts karşısında dinlenmek yerine oynamayı tercih etti ve 1 gol atıp, 1 de asist yaparak Trabzonspor'u 2-0'lık galibiyete taşıdı. Mısırlı Prens böylece lig ve Avrupa'da toplam 12 maçta 10 gol ve 5 asiste ulaştı. Bunların 11'i (8 gol ve 3 asist) ligde.
KIZLARI KAYAN VE MAKKA İLE SAHAYA İNDİ
Mücadelenin 71'inci dakikasında yerini Ozan Tufan'a bırakan Salah maç bitimi galibiyet kutlamalarına da kızları Kayan ve Makka ile katıldı. Salah, kızları ile birlikte tibünlere üçlü çektirirken büyük alkış aldılar. Mısırlı yıldız Liverpool forması giyerken de sık sık bunu yapıyordu.
MAKKA VE KAYAN SALAH TARAFTARLARIN GÖZDESİ OLDU
Makka ve Kayan Salah da neşeli halleriyle tribünlerdeki taraftarların sevgisini kazanmakta zorlanmadılar. 2014 doğumlu olan Makka'nın ismi Mekke'den geliyor. Makka ayrıca
Kamel El Adad adlı Mısır dizisinde oyunculuk deneyimi de yaşadı.
BU KUTLAMALARA İKİSİ DE YABANCI DEĞİL
2000 doğumlu Kayan da ablası gibi Liverpool'dan yabancısı olmadığı bu kutlamaya katılırken. Trabzonsporlu futbolcuların da ilgisini çektiler.
ONANA İLE ŞAKALAŞTILAR
Salah ve kızları, kaleci Onana ile de sahada sohbet ettiler. Çok neşeli görünen bu ufak sohbete diğer futbolcular da katıldılar.