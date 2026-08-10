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Salah'ın ardından bir yıldız daha. Eski takım arkadaşını ikna etti, anlaşma sağlandı

10.08.2026 08:29

NTV - Haber Merkezi

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Trabzonspor, Muhammed Salah'ın eski takım arkadaşıyla anlaşma sağladı. Yıldız futbolcu Türkiye'ye geliyor.

Salah'ın ardından bir yıldız daha. Eski takım arkadaşını ikna etti, anlaşma sağlandı
Reuters

Trabzonspor, Muhammed Salah'ın ardından bir transferi daha bitirdi. 

Salah'ın Liverpool'dan takım arkadaşı olan Darwin Nunez ile anlaşma sağlandı. 

KİRALIK OLARAK GELİYOR 1
Reuters

KİRALIK OLARAK GELİYOR

Geçtiğimiz sezon Al-Hilal'e 53 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Nunez, kariyerine Türkiye'de devam edecek. 

beIN Sports'un haberine göre; Al Hilal ve Trabzonspor 27 yaşındaki Nunez'in kiralık transferi için anlaşmaya vardı.

Salah'ın ardından bir yıldız daha. Eski takım arkadaşını ikna etti, anlaşma sağlandı 2
Reuters

Nunez transferi için Liverpool'dan eski takım arkadaşı Salah'ın referans olduğu belirtildi. 

Salah ile Nunez daha önce Premier Lig'de birlikte Liverpool forması giymişti. 

Salah'ın ardından bir yıldız daha. Eski takım arkadaşını ikna etti, anlaşma sağlandı 3
Reuters
PERFORMANSI 4
Reuters

PERFORMANSI

Geçen yıl kariyerine Suudi Arabistan'da devam eden 27 yaşındaki futbolcu, çıktığı 24 maçta 9 gol - 5 asistlik bir performans sergilemişti. 