Salah'ın ardından bir yıldız daha. Eski takım arkadaşını ikna etti, anlaşma sağlandı
10.08.2026 08:29
Trabzonspor, Muhammed Salah'ın eski takım arkadaşıyla anlaşma sağladı. Yıldız futbolcu Türkiye'ye geliyor.
Trabzonspor, Muhammed Salah'ın ardından bir transferi daha bitirdi.
Salah'ın Liverpool'dan takım arkadaşı olan Darwin Nunez ile anlaşma sağlandı.
KİRALIK OLARAK GELİYOR
Geçtiğimiz sezon Al-Hilal'e 53 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Nunez, kariyerine Türkiye'de devam edecek.
beIN Sports'un haberine göre; Al Hilal ve Trabzonspor 27 yaşındaki Nunez'in kiralık transferi için anlaşmaya vardı.
Nunez transferi için Liverpool'dan eski takım arkadaşı Salah'ın referans olduğu belirtildi.
Salah ile Nunez daha önce Premier Lig'de birlikte Liverpool forması giymişti.
PERFORMANSI
Geçen yıl kariyerine Suudi Arabistan'da devam eden 27 yaşındaki futbolcu, çıktığı 24 maçta 9 gol - 5 asistlik bir performans sergilemişti.