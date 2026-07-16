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Salah'ın menajeri Türkiye'ye geldi, maaş talebi sonrası karar verildi

16.07.2026 08:56

NTV - Haber Merkezi

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Liverpool'dan ayrılan Mohamed Salah'ın menajeri Süper Lig devi için Türkiye'ye geldi. Maaş talebi sonrası ret yanıtı aldı.

Salah'ın menajeri Türkiye'ye geldi, maaş talebi sonrası karar verildi
Reuters

Mısır Milli Takımı'nın elenmesinin ardından Mohamed Salah cephesi transfer çalışmalarını hızlandırdı. 

 

Liverpool ile yollarını ayıran Salah'ın menajeri yeni takım arayışlarına devam ediyor. 

Salah'ın menajeri Türkiye'ye geldi, maaş talebi sonrası karar verildi 1
Reuters

Türkiye'ye gelen Salah'ın menajeri Beşiktaş ile temas kurdu. 

34 yaşındaki yıldız futbolcunun siyah beyazlılarda forma giymeye sıcak baktığı öğrenilirken maaş talebi transferi zora soktu.

 

Salah'ın menajeri Türkiye'ye geldi, maaş talebi sonrası karar verildi 2
Reuters

KAFA Sports'un haberine göre; Salah cephesi yıllık 15 milyon euro talep ediyor. 

Salah, eğer Türk takımlarından bir geri dönüş alamazsa rotayı Suudi Arabistan'a çevirecek. 

PERFORMANSI 3
Reuters

PERFORMANSI

Salah kariyerinde çıktığı 694 maçta 334 gol atmış ve 271 asist katkısı vermişti.

Salah kariyerinde Liverpool'un yanı sıra Roma ve Chelsea gibi takımlarda da forma giymişti. 