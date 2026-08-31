Salah'ın yerine geldi, futbol dünyasında listeleri altüst etti
31.08.2026 17:56
Son Güncelleme: 31.08.2026 17:56
Liverpool, Trabzonspor'a imza atan Muhammed Salah'ın yerine getirdiği isimle futbol tarihine geçti.
Liverpool, Fransız forvet Bradley Barcola'yı Paris Saint-Germain'den kadrosuna kattığını resmen açıkladı.
Bu transfer, ödenen ücretlerle futbol dünyasına damga vurdu.
REKOR BEDEL
Trabzonspor'a imza atan Muhammed Salah'ın halefi olarak gösterilen Barcola ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.
Futbolcuya 106 milyon sterlin bonservis verilecek. Ayrıca genç yıldız 17 milyon sterlin bonus alacak.
EN PAHALI 12. İMZA
23 yaşındaki Barcola, bu imzayla birlikte futbol tarihinin en pahalı 12. transferi oldu.
Bu listede Neymar 222 milyon euro ile zirveye yer alıyor.
Neymar'ı Mbappe 180 milyon euro ve Dembele 148 milyon euro ile takip ediyor.
KULÜP TARİHİNE DE GEÇTİ
Barcola, geçen yaz Newcastle United'dan 125 milyon sterlin karşılığında kulübe katılan forvet Alexander Isak'ın ardından Liverpool tarihinin en pahalı ikinci transferi de olmayı başardı.