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Salah'ın yerine geldi, futbol dünyasında listeleri altüst etti

31.08.2026 17:56

Son Güncelleme: 31.08.2026 17:56

NTV - Haber Merkezi

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Liverpool, Trabzonspor'a imza atan Muhammed Salah'ın yerine getirdiği isimle futbol tarihine geçti.

Salah'ın yerine geldi, futbol dünyasında listeleri altüst etti
NTV

Liverpool, Fransız forvet Bradley Barcola'yı Paris Saint-Germain'den kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

 

Bu transfer, ödenen ücretlerle futbol dünyasına damga vurdu.

REKOR BEDEL 1
Reuters

REKOR BEDEL

Trabzonspor'a imza atan Muhammed Salah'ın halefi olarak gösterilen Barcola ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.

 

Futbolcuya 106 milyon sterlin bonservis verilecek. Ayrıca genç yıldız 17 milyon sterlin bonus alacak.

EN PAHALI 12. İMZA 2
Reuters

EN PAHALI 12. İMZA

23 yaşındaki Barcola, bu imzayla birlikte futbol tarihinin en pahalı 12. transferi oldu.

Salah'ın yerine geldi, futbol dünyasında listeleri altüst etti 3
Reuters

Bu listede Neymar 222 milyon euro ile zirveye yer alıyor.

 

Neymar'ı Mbappe 180 milyon euro ve Dembele 148 milyon euro ile takip ediyor.

KULÜP TARİHİNE DE GEÇTİ 4
Reuters

KULÜP TARİHİNE DE GEÇTİ

Barcola, geçen yaz Newcastle United'dan 125 milyon sterlin karşılığında kulübe katılan forvet Alexander Isak'ın ardından Liverpool tarihinin en pahalı ikinci transferi de olmayı başardı.