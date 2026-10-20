Salah'tan derbi sonrası olay gönderme. Türkçe mesajla paylaştı

Mohamed Salah, gol krallığı yarışlarında elde ettiği başarılarla kariyerinde önemli bir yer edindi. İngiltere Premier Lig’de 4 kez gol kralı olan Mısırlı futbolcu, 2017-2018 sezonunda 32, 2018-2019 sezonunda 22, 2021-2022 sezonunda 23 ve 2024-2025 sezonunda 29 gol kaydederek zirvede yer aldı.



Premier Lig’deki golcü kimliğini Türkiye’ye de taşıyan Salah, Trendyol Süper Lig’de attığı 8 golle gol krallığı yarışında ilk sıraya yerleşti. Salah’ı 7 golle Shomurodov, Gift Orban ve Vedat Muriç takip etti. İngiltere’de kazandığı krallıkların ardından Türkiye’de de aynı başarıyı yakalamayı hedefleyen yıldız futbolcu, Trabzonspor formasıyla kariyerine yeni bir sayfa açtı.