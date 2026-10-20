Salah'tan derbi sonrası olay gönderme. Türkçe mesajla paylaştı
20.10.2026 11:51
Yıldız futbolcu Salah'tan derbi galibiyeti sonrası Türkçe mesajla Beşiktaş'a gönderme yapıldı.
Trabzonspor’un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah, bordo-mavili forma altında sergilediği performansla kariyerinin en etkili başlangıçlarından birine imza atarken, Trendyol Süper Lig’de de gol krallığı koltuğuna oturdu.
İngiltere Premier Lig’de 4 kez gol krallığı yaşayan yıldız futbolcu, Türkiye’de de zirveye yerleşerek yeni bir başarı hikayesi yazmaya başladı.
"YÜZDE OTUZ BEŞ"
Beşiktaş derbisinin ardından Salah tarafından sosyal medyada Türkçe paylaşım yapıldı.
Salah maçtan gol sonrası iki fotoğraf karesini paylaşarak, "Yüzde otuz beş" notuyla göz kırpma emojisi koydu.
ADALI NE DEMİŞTİ?
Salah'ın bu paylaşımı Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'ya gönderme olarak yorumlandı.
Salah'la transfer pazarlığı yapan Adalı şu açıklamayı yapmıştı:
"Menajeri komisyonunu inanılmaz rakamlara, yaklaşık yüzde 35'e çıkardı. Bizim açımızdan böyle bir yüzde hiçbir koşulda kabul edilemez ve Salah'ın bu rakamlardan haberdar olduğuna inanmıyoruz."
GOL KRALLIĞINDA SON DURUM
Mohamed Salah, gol krallığı yarışlarında elde ettiği başarılarla kariyerinde önemli bir yer edindi. İngiltere Premier Lig’de 4 kez gol kralı olan Mısırlı futbolcu, 2017-2018 sezonunda 32, 2018-2019 sezonunda 22, 2021-2022 sezonunda 23 ve 2024-2025 sezonunda 29 gol kaydederek zirvede yer aldı.
Premier Lig’deki golcü kimliğini Türkiye’ye de taşıyan Salah, Trendyol Süper Lig’de attığı 8 golle gol krallığı yarışında ilk sıraya yerleşti. Salah’ı 7 golle Shomurodov, Gift Orban ve Vedat Muriç takip etti. İngiltere’de kazandığı krallıkların ardından Türkiye’de de aynı başarıyı yakalamayı hedefleyen yıldız futbolcu, Trabzonspor formasıyla kariyerine yeni bir sayfa açtı.