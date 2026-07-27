Şampiyon Filenin Sultanları'na coşkulu karşılama. "Böylesi gerçekten harika"

A Milli Kadın Voleybol Takımı kaptanı Gizem Örge: "Böyle karşılanmak gerçekten harika. Döktüğümüz her ter, emek bu karşılamaya değer. Biz maçtan çıktıktan sonra, ilk heyecanı gördükten sonra sosyal medyada, televizyonda olsun ülkemizin bizimle aynı heyecanı yaşadığını görmek, bizimle aynı gözyaşını görmek gerçekten her emeğe değer. Çok teşekkür ediyoruz. Kupayla döndüğümüz için çok mutluyuz. İnşallah daha nicelerine. Emeği geçene herkesi kutluyorum. Yaptığımız iş çok büyüktü ama yapacak büyük işlerimiz var. Kısa bir aradan sonra Avrupa Şampiyonası'nda görüşmek üzere."