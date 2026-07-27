Şampiyon Filenin Sultanları'na coşkulu karşılama. "Böylesi gerçekten harika"
27.07.2026 16:06
2026 FIVB Milletler Ligi'nde şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, yurda döndü.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) finalinde Brezilya ile karşı karşıya geldi. Çin'in Makao şehrinde oynanan müsabakada kazanan taraf, 3-1'le Filenin Sultanları oldu.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, bu sonuçla birlikte 2026 FIVB Milletler Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı.
COŞKULU KARŞILAMA
Filenin Sultanları, şampiyonluğun ardından Türkiye'ye döndü.
Milliler, havalimanında büyük bir coşkuyla karşılanırken açıklamalar da peş peşe geldi.
ÜSTÜNDAĞ: "ÜLKENİN BAŞARISIDIR"
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ: "Tüm paydaşlara teşekkür ediyorum. Bu başarı hepimizin başarısı, bu ülkenin başarısıdır. Bu çocuklara sahip çıktığımız sürece daha büyük başarılara imza atacaklardır. Hayırlı uğurlu olsun ülkemize."
BAK: "SİZLERLE GURUR DUYUYORUZ"
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: "Ülkemize şampiyon olarak dönmek muhteşem. Filenin Sultanları'nı bir alkışlayın, bizlere büyük gurur yaşattılar. Ağustos'ta Avrupa Şampiyonası var, hepsine yürekten alkışlar. Milletimize büyük gurur yaşattılar. Hedefler devam ediyor hocamızın söylediği gibi. Türk sporunda büyük yatırımlar var, tesisler var. Türk sporu başarıdan başarıya koşuyor. Hep birlikte Filenin Sultanları'na teşekkür ediyoruz. Yeni şampiyonluklar bekliyoruz. Onlar büyük bir alkışı, sevgiyi hak ediyorlar. Kocaman alkışlar, sizlerle gurur duyuyoruz. Tekrar hoş geldiniz."
SANTARELLI: "DAHA FAZLA KUPA ALACAĞIZ"
A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli: "Herkese merhabalar, burada olmaktan dolayı, böyle karşılanmaktan dolayı çok mutluyuz. Harika bir turnuva geçirdik. Gün be gün çok daha iyi oynayıp kazandık. Herkesle gurur duyuyorum. Ama bizim için hedefler bitmedi. Yazın kalan bölümünde daha fazla çalışıp daha fazla kupa alacağız."
ÖRGE: "BİZİMLE AYNI GÖZYAŞINI GÖRMEK..."
A Milli Kadın Voleybol Takımı kaptanı Gizem Örge: "Böyle karşılanmak gerçekten harika. Döktüğümüz her ter, emek bu karşılamaya değer. Biz maçtan çıktıktan sonra, ilk heyecanı gördükten sonra sosyal medyada, televizyonda olsun ülkemizin bizimle aynı heyecanı yaşadığını görmek, bizimle aynı gözyaşını görmek gerçekten her emeğe değer. Çok teşekkür ediyoruz. Kupayla döndüğümüz için çok mutluyuz. İnşallah daha nicelerine. Emeği geçene herkesi kutluyorum. Yaptığımız iş çok büyüktü ama yapacak büyük işlerimiz var. Kısa bir aradan sonra Avrupa Şampiyonası'nda görüşmek üzere."