Şampiyon oldu, iddialara yanıt verdi. "Fenerbahçe'de tamamlanması gereken bir hikayem var"
22.05.2026 09:36
Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr, şampiyon oldu. Al Nassr Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan şampiyonluk kutlamaları sonrası Fenerbahçe açıklaması geldi.
Suudi Arabistan 1. Futbol Ligi'nde Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr, ligin son haftasında Kral Suud Üniversitesi Stadyumu'nda ağırladığı Damac'ı 4-1 yenerek şampiyon oldu.
Al Nassr Teknik Direktörü Jorge Jesus, şampiyonluk kutlamalarına katıldı. Jesus, Fenerbahçe iddialarına açıklık getirdi.
71 yaşındaki Jesus, Benfica'ya dönmeyi düşünmediğini ve Türkiye'nin yeniden olasılık olduğunu açıkladı.
Tecrübeli teknik direktör, “Türkiye'de stadyum her zaman benim adımı haykırıyordu, bugün burada da aynısını gördüler, Brezilya'da da aynı şey. Portekiz'de Benfica'da çok sayıda şampiyonluk kazandım , ama bu asla olmadı.” dedi.
TEKLİFLERİ DOĞRULADI
“Şampiyon olamadığım tek yer Fenerbahçe.” diyen Jesus, “Belki de Fenerbahçe'de tamamlanması gereken bir hikayem vardır. Sadece Fenerbahçe değil , başka bir Türk takımı da bana teklif yaptı.” dedi.
Portekiz basınına konuşan Jesus sözlerini şöyle sürdürdü:
"Tatil için iki üç günlüğüne Portekiz'e gideceğim. Sonrasında birkaç günlüğüne Brezilya'ya gitmeyi, arkadaşlarımı görmeyi planlıyorum. Gelecek yıl ne olacağını ise o zaman göreceğiz."
FENERBAHÇE PERFORMANSI
2022-2023 yıllarında Fenerbahçe'yi çalıştıran Jesus, çıktığı 53 maçta 2.23'lük performans sergilemişti.