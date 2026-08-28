Şampiyonlar Ligi fikstürü ne zaman belli olacak? 2026-2027 Şampiyonlar Ligi maç takvimi
28.08.2026 12:43
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yeni sezonun heyecanı kura çekimiyle başlarken, futbolseverlerin gözü şimdi dev organizasyonun maç takvimi ve fikstürüne çevrildi. Fikstür çekimi ne zaman?
Şampiyonlar Ligi fikstürünün ne zaman belli olacağı, Fenerbahçe ve Galatasaraylı futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Bu yıl 2 Türk takımının yer alacağı Şampiyonlar Ligi gruplarında, maç tarihleri ve saatleri UEFA tarafından yapılacak fikstür çekimiyle belli olacak. Peki, Şampiyonlar Ligi fikstürü ne zaman belli olacak?
ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
UEFA Şampiyonlar Ligi fikstürü, 29 Ağustos 2026 Cumartesi günü açıklanacak.
UEFA fikstürleri belirlemek için Avrupa Ligi ve Konferans Ligi kuralarının tamamlamasını bekliyordu. Kuraların bugün tamamlanacak olmasının ardından yarın fikstür çekimi yapılacak. Maç takvimi ve saatlerinin detaylarıyla en geç saat 13.00'e kadar belli olması bekleniyor.
ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ
Şampiyonlar Ligi'nde maç tarihleri ise şu şekilde:
1. Hafta: 8/10 Eylül
2. Hafta: 13/14 Ekim
3. Hafta: 20/21 Ekim
4. Hafta: 3/4 Kasım
5. Hafta: 24/25 Kasım
6. Hafta: 8/9 Aralık
7. Hafta: 19/20 Ocak 2027
8. Hafta: 27 Ocak 2027
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması sonrasında finale kadar oynanacak turların tarihleri:
Son 16 play-off turu: 16/17 ve 23/24 Şubat 2027
Son 16 turu: 9/10 ve 16/17 Mart 2027
Çeyrek finaller: 6/7 ve 13/14 Nisan 2027
Yarı finaller: 27/28 Nisan ve 4/5 Mayıs 2027
Final: 5 Haziran 2027 (Madrid)