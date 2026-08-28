Şampiyonlar Ligi fikstürü ne zaman belli olacak? 2026-2027 Şampiyonlar Ligi maç takvimi

Şampiyonlar Ligi fikstürünün ne zaman belli olacağı, Fenerbahçe ve Galatasaraylı futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Bu yıl 2 Türk takımının yer alacağı Şampiyonlar Ligi gruplarında, maç tarihleri ve saatleri UEFA tarafından yapılacak fikstür çekimiyle belli olacak. Peki, Şampiyonlar Ligi fikstürü ne zaman belli olacak?