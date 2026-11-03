Şampiyonlar Ligi heyecanı. Galatasaray-Stuttgart

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk galibiyetini 3. haftada Lille deplasmanında alan Galatasaray, 4. maçında Almanya'dan Stuttgart ile karşılaşacak.

RAMS Park'ta Saat 20.45'te başlayacak mücadeleyi TRT1 ve tabii platformları naklen yayınlayacak. Mücadeleyi İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek.

Maç, Türkiye'de TRT 1 ve tabii platformundan yayımlanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk iki maçında Portekiz temsilcisi Sporting'e 3-1 ve İspanya devi Barcelona'ya 4-1 mağlup olan Galatasaray, üçüncü haftada ise Fransa ekibi Lille'i 4-2 yendi.

Ligdeki ilk iki maçında Norveç ekibi Viking'i 3-1 ve Slovakya takımı Slovan Bratislava'yı da 3-0 mağlup eden Stuttgart ise son maçında İspanya temsilcisi Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı.

Galatasaray, milli aradan sonra oynanacak 5. hafta maçında 24 Kasım'da Aston Villa'yı Rams Park'ta konuk edecek. Stuttgart ise 25 Kasım'da Inter deplasmanına çıkacak.