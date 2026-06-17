Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundaki rakibi belli oluyor
17.06.2026 10:02
Avrupa kupalarında ikinci eleme turu kura çekimleri bugün yapılacak. Süper Lig'i 2. sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanan Fenerbahçe, Türkiye'yi temsil edecek olan bir diğer takım olacak. Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turundan dahil olacak olan Fenerbahçe'nin rakibi ise bugün gerçekleşecek kura çekiminin ardından belli olacak. Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe'nin rakibi kim olacak?
Türk kulüplerinin de dahil olacağı UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu kuraları, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde çekilecek. Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil etmeye hazırlanan Fenerbahçe'nin rakibinin kim olacağı ise merakla bekleniyor. Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe'nin rakibi kim olacak?
ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibini belirleyecek olan UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu kura çekimi 17 Haziran Çarşamba günü, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleştirilecek.
Kura çekiminin öğle saatleri itibarıyla yapılması bekleniyor.
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ
Hearts (İskoçya)
Gornik Zabrze (Polonya)
İKİNCİ ELEME TURU MAÇLARI NE ZAMAN?
İkinci eleme turu maçları, Şampiyonlar Ligi'nde 21-22 ve 28-29 Temmuz tarihlerinde oynanacak.