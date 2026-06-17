Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundaki rakibi belli oluyor

Avrupa kupalarında ikinci eleme turu kura çekimleri bugün yapılacak. Süper Lig'i 2. sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanan Fenerbahçe, Türkiye'yi temsil edecek olan bir diğer takım olacak. Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turundan dahil olacak olan Fenerbahçe'nin rakibi ise bugün gerçekleşecek kura çekiminin ardından belli olacak. Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe'nin rakibi kim olacak?