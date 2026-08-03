Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe'nin play-off turundaki muhtemel rakipleri

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması öncesi son viraj olan play-off turu kura heyecanı bugün yaşanacak. 3. eleme turunda Avusturya'nın köklü ekibi Sturm Graz ile eşleşen temsilcimiz Fenerbahçe, bu turu geçmesi halinde gruplar öncesindeki son engel olan play-off turuna adını yazdıracak. Şampiyonlar Ligi play-off turu kura çekimiyle birlikte Fenerbahçe'nin play-off turundaki muhtemel rakipleri belli olacak. Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?