Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe'nin play-off turundaki muhtemel rakipleri
03.08.2026 12:34
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması öncesi son viraj olan play-off turu kura heyecanı bugün yaşanacak. 3. eleme turunda Avusturya'nın köklü ekibi Sturm Graz ile eşleşen temsilcimiz Fenerbahçe, bu turu geçmesi halinde gruplar öncesindeki son engel olan play-off turuna adını yazdıracak. Şampiyonlar Ligi play-off turu kura çekimiyle birlikte Fenerbahçe'nin play-off turundaki muhtemel rakipleri belli olacak. Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu kura çekimi için heyecanlı bekleyiş başladı. 2. eleme turunda Polonya temsilcisi Gornik Zabrze’yi eleyen Fenerbahçe, 3. eleme turunda Sturm Graz'ı saf dışı bırakması halinde play-off turuna yükselecek. Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe'nin play-off turundaki muhtemel rakipleri kim olacak?
ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-27 sezonu play-off turu kura çekimi, 3 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 13.00'da başlayacak.
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan kura çekimi TRT Spor, FB TV ve UEFA TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
FENERBAHÇE'NİN PLAY-OFF TURUNDAKİ MUHTEMEL RAKİPLERİ
Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Polonya temsilcisi Gornik Zabrze’yi eleyen Fenerbahçe, 3. eleme turunda karşılaşacağı Avusturya ekibi Sturm Graz’ı da elemesi halinde play-off’ta Lyon-Sparta Prag ve Union Saint Gilloise-Bodo Glimt eşleşmelerini kazananlardan biriyle eşleşecek.