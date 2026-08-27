Katılan 36 takım, katsayı sıralamalarına göre dört torbaya ayrılacak ve her takım için 8 rakip belirlenecek.

"Devler Ligi"nde lig aşamasında yer alacak Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri de belli olacak.

Fenerbahçe ve Galatasaray, turnuvada dört torbadan ikişer takımla karşılaşacak ve her torbadan bir takımla sahasında, bir takımla da deplasmanda mücadele edecek.