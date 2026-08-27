Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel rakipler belli oldu
27.08.2026 08:51
Milyonlarca futbolseverin heyecanla beklediği Şampiyonlar Ligi kura çekimi için geri sayım başladı. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri bugün gerçekleşecek kura çekimiyle belli olacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi için heyecan dorukta. Bu yıl Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gruplardaki rakipleri belli olacak. 18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılan Fenerbahçe ve geçtiğimiz yılın Süper Lig şampiyonu olan Galatasaray'ın direkt gruplarda yer almasıyla, iki takımında rakipleri kesinleşecek. Fenerbahçe ve Galatasaray kura çekiminde 3. torbada yer alacak. Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu lig aşaması eşleşmeleri bu akşam belli olacak.
Avrupa'nın bir numaralı futbol organizasyonunun lig aşaması kuraları, Monako'da saat 19.00'da çekilecek.
Kura çekimi UEFA TV'den canlı olarak yayınlanacak.
HER TAKIM İÇİN 8 RAKİP BELİRLENECEK
Katılan 36 takım, katsayı sıralamalarına göre dört torbaya ayrılacak ve her takım için 8 rakip belirlenecek.
"Devler Ligi"nde lig aşamasında yer alacak Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri de belli olacak.
Fenerbahçe ve Galatasaray, turnuvada dört torbadan ikişer takımla karşılaşacak ve her torbadan bir takımla sahasında, bir takımla da deplasmanda mücadele edecek.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE KATILMASI KESİNLEŞEN 36 TAKIM
Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında yer alması kesinleşen 36 takım şöyle:
İngiltere (5): Arsenal, Manchester City, Manchester United, Aston Villa, Liverpool
İspanya (5): Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Villarreal, Real Betis
Almanya (4): Bayern Münih, Borussia Dortmund, Leipzig, Stuttgart
İtalya (4): Inter, Napoli, Roma, Como
Fransa (3): Paris Saint-Germain, Lens, Lille
Hollanda (2): PSV, Feyenoord
Portekiz (2): Porto, Sporting
Türkiye (2): Galatasaray, Fenerbahçe
Ukrayna (1): Shakhtar Donetsk
Çekya (1): Slavia Prag
Belçika (1): Club Brugge
Azerbaycan (1): Sabah
Norveç (2): Bodo Glimt, Viking
Avusturya (1): LASK
Yunanistan (1): AEK
Slovakya (1): Slovan Bratislava
ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ
Şampiyonlar Ligi'nde maç tarihleri ise şu şekilde:
1. Hafta: 8/10 Eylül
2. Hafta: 13/14 Ekim
3. Hafta: 20/21 Ekim
4. Hafta: 3/4 Kasım
5. Hafta: 24/25 Kasım
6. Hafta: 8/9 Aralık
7. Hafta: 19/20 Ocak 2027
8. Hafta: 27 Ocak 2027