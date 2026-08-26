Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Rakipler belli oluyor
26.08.2026 13:24
Şampiyonlar Ligi kura çekimi için geri sayım başladı. Şampiyonlar Ligi gruplarında yer alacak olan Galatasaray'ın rakipleri yarın belli olacak. Fenerbahçe ise Lyon'u elemesi halinde gruplara kalacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 36 takımın mücadele edeceği grup kuraları yarın çekilecek. Galatasaray'ın da yer alacağı gruplar için heyecanlı bekleyiş başladı. Fenerbahçe ise Lyon'u elemesi halinde gruplara kalan bir diğer takım olacak. Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu lig aşaması eşleşmeleri yarın belli olacak.
Avrupa'nın bir numaralı futbol organizasyonunun lig aşaması kuraları, Monako'da Türkiye saati ile 19.00'da çekilecek.
GALATASARAY'IN RAKİPLERİ BELLİ OLACAK
Katılan 36 takım, katsayı sıralamalarına göre dört torbaya ayrılacak ve her takım için 8 rakip belirlenecek.
"Devler Ligi"ne lig aşamasından katılacak Galatasaray'ın rakipleri de belli olacak.
Sarı-kırmızılı kulüp, turnuvada dört torbadan ikişer takımla karşılaşacak ve her torbadan bir takımla RAMS Park'ta, bir takımla da deplasmanda mücadele edecek.
GÖZLER FENERBAHÇE'YE ÇEVRİLDİ
Toplamda 36 takımla oynanacak lig aşamasına katılacak ekiplerden 32'si belli olurken kalan 4 takım, bu akşam yapılacak play-off turu rövanş maçları sonrasında netleşecek.
Fenerbahçe, ilk maçta evinde 1-1 berabere kaldığı Fransa temsilcisi Olimpik Lyon ile bu akşam saat 22.00'de deplasmanda karşılaşacak ve rakibini elemesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasında mücadele etme hakkı kazanacak.
32 TAKIM KESİNLEŞTİ
Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında yer alması kesinleşen 32 takım şöyle:
İngiltere (5): Arsenal, Manchester City, Manchester United, Aston Villa, Liverpool
İspanya (5): Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Villarreal, Real Betis
Almanya (4): Bayern Münih, Borussia Dortmund, Leipzig, Stuttgart
İtalya (4): Inter, Napoli, Roma, Como
Fransa (3): Paris Saint-Germain, Lens, Lille
Hollanda (2): PSV, Feyenoord
Portekiz (2): Porto, Sporting
Türkiye (1): Galatasaray
Ukrayna (1): Shakhtar Donetsk
Çekya (1): Slavia Prag
Belçika (1): Club Brugge
Azerbaycan (1): Sabah
Norveç (1): Bodo Glimt
Avusturya (1): LASK