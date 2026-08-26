Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Rakipler belli oluyor

Katılan 36 takım, katsayı sıralamalarına göre dört torbaya ayrılacak ve her takım için 8 rakip belirlenecek.

"Devler Ligi"ne lig aşamasından katılacak Galatasaray'ın rakipleri de belli olacak.

Sarı-kırmızılı kulüp, turnuvada dört torbadan ikişer takımla karşılaşacak ve her torbadan bir takımla RAMS Park'ta, bir takımla da deplasmanda mücadele edecek.