Şampiyonlar Ligi kura çekiminde "Fransız" atışması. Ceferin'in "Tek kusuru" sözüne Henry'den cevap

UEFA Başkanı Ceferin, Henry'e ödülü teslim etmesinin ardından sözü aldı ve şöyle konuştu:

"Daha önce Henry'i tanımıyordum. Onu soğukkanlı bir santrfor olarak görmüştüm. Diğer yandan bakıldığında ayrımcılığa karşı sesini çıkarıyor, hayır işleri yapıyor. Henry çok iyi bir insan ama tek kusuru Fransız olması."