Şampiyonlar Ligi kura çekiminde "Fransız" atışması. Ceferin'in "Tek kusuru" sözüne Henry'den cevap
27.08.2026 19:30
UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabı kura çekimi gerçekleştirilirken UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile efsane futbolcu Thierry Henry arasında atışma yaşandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi için beklenen an geldi ve kura çekimi gerçekleştirildi.
Türkiye'den Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de yer aldığı kura çekimi öncesinde belirli ödüller, efsane isimlere verildi.
Thierry Henry sahneye davet edildi ve UEFA Başkanlık Ödülü kendisine takdim edildi.
"TEK KUSURU FRANSIZ OLMASI"
UEFA Başkanı Ceferin, Henry'e ödülü teslim etmesinin ardından sözü aldı ve şöyle konuştu:
"Daha önce Henry'i tanımıyordum. Onu soğukkanlı bir santrfor olarak görmüştüm. Diğer yandan bakıldığında ayrımcılığa karşı sesini çıkarıyor, hayır işleri yapıyor. Henry çok iyi bir insan ama tek kusuru Fransız olması."
HENRY: "FRANSIZ OLMAK BENİM İÇİN ÖDÜL"
Ceferin'in Henry için "Tek kusuru Fransız olması." sözü, futbol kamuoyunda tepki çekerken, efsane futbolcudan cevap gecikmedi.
Söz hakkı kendisine gelen Henry, "Fransız olmak zaten başlı başına benim için bir ödül." diyerek Ceferin'e yanıt verdi.
İkili arasında sahnede soğuk rüzgarlar estiği görülürken, kısa süre sonra Ceferin ayrıldı ve David Villa sahneye davet edildi.