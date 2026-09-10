Şampiyonlar Ligi'nde 15 gollü çılgın gece. PSG darmadağın etti, Liverpool kritik maçta kazandı
10.09.2026 00:20
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 22.00 seansında oynanan maçlar, izleyenleri adeta gole doyurdu.
Şampiyonlar Ligi'nde dün gece seansında futbolseverler gole doydu.
Galatasaray'ın Portekiz deplasmanında Sporting'e 3-1 yenildiği gecenin en farklı galibiyetini Slovan Bratislava'yı Paris'te 6-1 mağlup eden PSG aldı.
Şampiyonlar Ligi'nde son 2 sezonun şampiyonu olan PSG, bu sezon Lique 1'e iyi başlayamamış ve 3 maçında da (2 beraberlik, 1 yenilgi) galibiyet görmemişti.
Galibiyet özlemine Bratislava karşısında son veren Paris ekibinin golleri Dembele (17 ve 23), Ferran Torres (31, 47 ve 57) ile Fabian Ruız'den (88) geldi. Konuk takımın golünün sahibi ise Camara oldu.
İngiltere'de oynanan zorlu maçın galibi ise geriye düştüğü karşılaşmada Atletico Madrid'i 2-1 yenen Liverpool oldu.
İspanyol ekibi 17'de Llorente ile öne geçse de Szoboslai (40) ve Mac Allister'ın (50) gollerine engel olamadı.