Şampiyonlar Ligi'nde 15 gollü çılgın gece. PSG darmadağın etti, Liverpool kritik maçta kazandı

Galatasaray'ın Portekiz deplasmanında Sporting'e 3-1 yenildiği gecenin en farklı galibiyetini Slovan Bratislava'yı Paris'te 6-1 mağlup eden PSG aldı.

Şampiyonlar Ligi'nde son 2 sezonun şampiyonu olan PSG, bu sezon Lique 1'e iyi başlayamamış ve 3 maçında da (2 beraberlik, 1 yenilgi) galibiyet görmemişti.

Galibiyet özlemine Bratislava karşısında son veren Paris ekibinin golleri Dembele (17 ve 23), Ferran Torres (31, 47 ve 57) ile Fabian Ruız'den (88) geldi. Konuk takımın golünün sahibi ise Camara oldu.