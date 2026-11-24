Şampiyonlar Ligi'nde bir ilk. Emre Belözoğlu ve Arda Turan'ın tarihi randevusu
24.11.2026 12:31
Shakhtar Donetsk ile Fenerbahçe'nin karşılaşacağı müsabaka iki teknik direktör için tarihi bir önem taşıyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez iki Türk teknik direktör karşı karşıya gelecek.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun 5. haftasında 25 Kasım Çarşamba günü oynanacak Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe maçı, iki Türk teknik direktörün mücadelesine sahne olacak.
Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Arda Turan ile Fenerbahçe'nin teknik direktörü Emre Belözoğlu, "Devler Ligi"nde karşılaşacak.
Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe maçı, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Stamford Bridge Stadı'nda oynanacak.
İngiliz hakem Michael Oliver'in yöneteceği karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak.
FENERBAHÇE 5 PUAN TOPLADI
Sarı-lacivertli takım, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 4 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.
Lig aşamasına sahasındaki Roma beraberliği (1-1) ile başlayan Fenerbahçe, ikinci haftada Aston Villa'ya deplasmanda farklı (6-0) mağlup oldu.
Üçüncü haftada Slavia Prag ile seyircisi önünde 2-2 berabere kalan sarı-lacivertliler, dördüncü maçında ise Liverpool'u 3-2 yenmeyi başardı.
Bu sonuçlarla 5 puan toplayan Fenerbahçe, 19 sırada kendine yer buldu.
Öte yandan 3 Kasım'da sarı-lacivertli takımın başına getirilen Emre Belözoğlu, teknik direktörlük kariyerinin ilk Şampiyonlar Ligi sınavını Arda Turan karşısında verecek.
ARDA TURAN'IN TAKIMI 4 PUANDA
Türk teknik adam Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, lig aşamasında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.
Şampiyonlar Ligi'nde bu sezona PSV ile 1-1 berabere kalarak giriş yapan Shakhtar Donetsk, ikinci karşılaşmasında AEK'i 3-1 geçerek ilk 3 puanını aldı.
Üçüncü haftada Inter'e, dördüncü maçında ise Sporting'e 1-0'lık skorlarla kaybeden Ukrayna ekibi, 4 puan ve averajla 21. basamakta bulunuyor.
UZUN YILLAR BİRLİKTE MÜCADELE ETTİLER
Arda Turan ile Emre Belözoğlu, uzun yıllar boyunca A Milli Futbol Takımı'nda birlikte mücadele etti.
Arda, A Milli Futbol Takımı'nda 2006-17 yılları arasında forma giyerken Emre, 2000-19 yılları ay-yıldızlı formayı giydi.
İkili, 2012 yılında İspanya'nın köklü ekiplerinden Atletico Madrid'in forması altında da görev yaptı.
Emre Belözoğlu, 2012 yazında Fenerbahçe'den Atletico Madrid'e transfer olarak Arda Turan'ın takım arkadaşı oldu.
Yaklaşık 6 ay süren takım arkadaşlığında en dikkati çeken başarı, 31 Ağustos 2012'de Chelsea'yi 4-1 yenerek kazandıkları UEFA Süper Kupa zaferiydi.
Arda ve Emre, kupa töreninin ardından sahanın içinde Türk bayrağı ile tur attı.
Arda-Emre ikilisinin aynı dönemde Atletico Madrid'in başarısı için ter dökmesi, İspanya basınında manşetlere taşınmış ve ikiliye "Türk Kardeşler" lakabı takılmıştı.