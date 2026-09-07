Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var? UEFA Şampiyonlar Ligi 1. hafta programı

Lig usulü 36 takımın mücadele edeceği sezonda 8 maç sonunda ilk 8'e giren ekipler, son 16 turuna yükselecek. 9 ile 24'üncü sırada yer alan 16 takım, çift maçlı elemelerde son 16 turuna çıkmaya çalışacak. Sıralamada ilk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek.