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Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var? UEFA Şampiyonlar Ligi 1. hafta programı

07.09.2026 13:27

AA

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-27 sezonu yarın lig aşamasının ilk hafta maçlarıyla başlayacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun ilk haftasında 18 maç oynanacak.

Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var? UEFA Şampiyonlar Ligi 1. hafta programı
Anadolu Ajansı

Turnuvadaki Türk temsilcilerinden Galatasaray, 9 Ağustos Çarşamba günü deplasmanda Portekiz'in Sporting takımına konuk olacak. Fenerbahçe ise 10 Ağustos Perşembe günü sahasında İtalyan ekibi Roma'yı ağırlayacak.

16 TAKIM BİR ÜST TURA ÇIKACAK 1
Anadolu Ajansı

16 TAKIM BİR ÜST TURA ÇIKACAK

Lig usulü 36 takımın mücadele edeceği sezonda 8 maç sonunda ilk 8'e giren ekipler, son 16 turuna yükselecek. 9 ile 24'üncü sırada yer alan 16 takım, çift maçlı elemelerde son 16 turuna çıkmaya çalışacak. Sıralamada ilk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ İLK HAFTA FİKSTÜRÜ 2
Anadolu Ajansı

ŞAMPİYONLAR LİGİ İLK HAFTA FİKSTÜRÜ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk haftanın TSİ programı şöyle:

 

Yarın:

 

19.45 AEK (Yunanistan) - LASK (Avusturya)

 

19.45 Club Brugge (Belçika) - Aston Villa (İngiltere)

 

22.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Villarreal (İspanya)

 

22.00 Real Madrid (İspanya) - Inter (İtalya)

 

22.00 Porto (Portekiz) - Manchester City (İngiltere)

 

22.00 Lille (Fransa) - Real Betis (İspanya)

 

- 9 Eylül Çarşamba

 

19.45 Barcelona (İspanya) - Feyenoord (Hollanda)

 

19.45 Stuttgart (Almanya) - Viking (Norveç)

 

22.00 Napoli (İtalya) - Arsenal (İngiltere)

 

22.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Slovan Bratislava (Slovakya)

 

22.00 Sporting (Portekiz) - Galatasaray

 

22.00 Liverpool (İngiltere) - Atletico Madrid (İspanya)

 

- 10 Eylül Perşembe

 

19.45 Fenerbahçe - Roma (İtalya)

 

19.45 PSV (Hollanda) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

 

22.00 Slavia Prag (Çekya) - Lens (Fransa)

 

22.00 Manchester United (İngiltere) - Sabah (Azerbaycan)

 

22.00 Bayern Münih (Almanya) - Bodo/Glimt (Norveç)

 

22.00 Como (İtalya) - Leipzig (Almanya)