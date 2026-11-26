Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe-Galatasaray derbisi oynanabilir. Gözler bu ihtimalde
26.11.2026 12:06
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. haftayı galibiyetle kapatan Galatasaray ve Fenerbahçe için ortaya çıkan ihtimal dikkat çekti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı sona ererken, Türk temsilcilerinin performansı da öne çıktı.
İlk olarak sahne alan Galatasaray, sahasında ağırladığı Aston Villa'yı 1-0 mağlup etti ve puanını 9'a yükseltti.
Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golü Deniz Gül kaydetti. Bu sonuçla birlikte Galatasaray, son 24 şansını yükseltti.
Fenerbahçe ise Galatasaray'dan bir sonraki gün Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile İngiltere'de karşı karşıya geldi.
Sarı-lacivertliler, rakibini 1-0 yenerek puanını 8'e yükseltti. Fenerbahçe, bu skorla birlikte son 24 takım arasına kalma umudunu artırdı.
Galatasaray 14. sırada yer alırken, Fenerbahçe 16. basamakta bulundu. Sarı-lacivertlilerin Shakhtar galibiyetinin ardından iki ezeli rakibin play-off'ta karşılaşma ihtimali ön plana çıktı.
Ülke Puanı sosyal medya hesabının aktardığına göre yapılan 10 bin simülasyon sonrası lig aşamasının ardından oynanacak olan play-off turunda Galatasaray ile Fenerbahçe yüzde 4.6 ihtimalle eşleşebilir.
İki takımın eşleşme ihtimalinin en olası 11. eşleşme olacağı belirtildi.
GALATASARAY'IN OLASI EŞLEŞMELERİ
Güncel puan durumu ve sıralama sonrası Galatasaray'ın play-off'ta en olası ilk 3 eşleşmesi şöyle oluştu:
Porto: Yüzde 5.1
Atletico Madrid: Yüzde 4.7
Villarreal: Yüzde 4.7
FENERBAHÇE'NİN OLASI EŞLEŞMELERİ
Fenerbahçe'nin play-off'ta en olası ilk 3 eşleşmesi ise şöyle verildi:
Atletico Madrid: Yüzde 4.7
Sporting: Yüzde 4.6
Galatasaray: Yüzde 4.6