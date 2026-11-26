Ülke Puanı sosyal medya hesabının aktardığına göre yapılan 10 bin simülasyon sonrası lig aşamasının ardından oynanacak olan play-off turunda Galatasaray ile Fenerbahçe yüzde 4.6 ihtimalle eşleşebilir.

İki takımın eşleşme ihtimalinin en olası 11. eşleşme olacağı belirtildi.