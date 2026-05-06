Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler. Sinir harbi, büyük çılgınlık ve 20 yıl sonra ilk
06.05.2026 08:28
Son Güncelleme: 06.05.2026 08:46
Selim Başeğmezer
Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'i saf dışı bırakan Arsenal, dikkat çeken istatistiklere imza attı.
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Arsenal ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi.
Emirates Stadyumu'nda oynanan müsabaka, büyük heyecana sahne olurken, zaman zaman tansiyonun yükseldiği anlara da şahitlik edildi. Karşılaşma, Arsenal'in 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 44. dakikada Bukayo Saka kaydetti.
Bu sonucun ardından toplam skorda 2-1'lik üstünlük sağlayan Arsenal, adını finale yazdırdı. Atletico Madrid ise organizasyona veda etti.
Arsenal, PSG-Bayern Münih eşleşmesinin galibiyle finalde karşılaşacak.
20 YIL SONRA GELEN FİNAL
Arsenal, 2006 yılından sonra Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez finale ulaştı.
2006 yılında Paris'te oynanan finalde Barcelona'nın karşısına çıkan İngiliz ekibi, sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılmıştı.
14 MAÇTIR YENİLMEYEN TEK TAKIM
Teknik direktör Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bir rekora imza attı. Bu sezon Devler Ligi'nde 14 maça çıkan ve hiçbirinde yenilgi yüzü görmeyen Arsenal, bunu başaran tek takım oldu.
ARTETA SON DÜDÜKLE ÇILGINA DÖNDÜ
Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, karşılaşmada son düdüğün gelmesinin ardından büyük bir sevinç yaşadı.
Hakemin maçı bitirmesiyle birlikte sahaya koşarak giren İspanyol çalıştırıcı, uzun süre oyuncuları ve taraftarlarıyla mutluluğunu paylaştı.