Şampiyonlar Ligi'nde Viking FK sürprizi. Bayern Münih'e kabus oldular
14.10.2026 00:09
UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabı 2. haftasında Viking, konuk ettiği Bayern Münih'e büyük bir sürpriz yaşattı.
UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabı 2. haftasında Norveç ekibi Viking FK ile Almanya Bundesliga sürprizi Bayern Münih karşı karşıya geldi.
Lyse Arena'da oynanan müsabaka, 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı.
Viking, 2. dakikada Stensness ve 38. dakikada Christiansen ile 2-0 öne geçti ve ilk devre bu skorla tamamlandı. Bayern Münih, 54. dakikada penaltıdan Harry Kane ile farkı 1'e indirdi. 60'ta bir kez daha Kane sahneye çıktı ve skor 2-2 oldu.
Konuk ekip, 71. dakikada Luis Diaz ile 2-0'dan geri dönüşü tamamladı ve 3-2 öne geçti. Viking, pes etmedi ve 90. dakikada Haugen ile skora yeniden denge getirdi.
Bayern Münih'te Michael Olise, 73. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
Bu skorun ardından Bayern Münih, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez puan kaybetti ve puanını 4 yaptı. İlk puanını alan Viking ise 1 puanla 26. sırada yer buldu.
Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Arsenal'i ağırlayacak. Viking FK ise Aston Villa deplasmanına çıkacak.