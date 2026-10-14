Şampiyonlar Ligi'nde Viking FK sürprizi. Bayern Münih'e kabus oldular

Viking, 2. dakikada Stensness ve 38. dakikada Christiansen ile 2-0 öne geçti ve ilk devre bu skorla tamamlandı. Bayern Münih, 54. dakikada penaltıdan Harry Kane ile farkı 1'e indirdi. 60'ta bir kez daha Kane sahneye çıktı ve skor 2-2 oldu.

Konuk ekip, 71. dakikada Luis Diaz ile 2-0'dan geri dönüşü tamamladı ve 3-2 öne geçti. Viking, pes etmedi ve 90. dakikada Haugen ile skora yeniden denge getirdi.

Bayern Münih'te Michael Olise, 73. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.