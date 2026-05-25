Şampiyonluk sonrası acı haber geldi. Sevinçleri yarım kaldı
25.05.2026 08:40
Esenler Erokspor’u 2-0 yenerek Süper Lig’e yükselen Çorum FK’nın sevinci yarım kaldı. Teknik direktörleri maç sonu acı haberi duyurdu.
Maç sırasında rahatsızlanan Attamah’ın babasının hayatını kaybettiğini duyuran Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, kutlamaları ertelediklerini duyurdu.
Attamah maçta 90 dakika forma giymişti.
Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Uçar, “Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Konya'nın bende yeri çok ayrı. Futbolculuk döneminde burada çok ağır bir sakatlık geçirmiştim ve kariyerimin önüne geçmiş bir sakatlık. Bugün kaderin cilvesi mi demem gerekiyor? Ne demek gerekiyor bilmiyorum. Teknik direktör olarak farklı bir hikayenin içinde buradayım. Çok farklı duygular hissediyorum. Ne desem bilmiyorum, çok heyecanlıyım. Hoca olarak ilk kupam oluyor. İnşallah devamı gelir."
"MAÇ SONU ACI BİR HABER ALDIK"
Karşılaşmada forma giyen Attamah’ın babasının maç sırasında hayatını kaybettiğini, bu nedenle eğlencelerini ertelediklerini ifade eden teknik direktör Uçar, “Maç sonu acı bir haber aldık. Attamah’ın babasının hayatını kaybettiğini öğrendik. O nedenle bugün eğlencemizi fazla uzatmayacağız. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun.” dedi.
İLK KEZ SÜPER LİG'DE
Trendyol 1. Lig'de normal sezonu 4. sırada tamamlayan Çorum FK, play-off 1. turda Ankara Keçiörengücü'nü eledi. Kırmızı-siyahlılar, bir sonraki turda Bodrum FK ile eşleşirken, ilk maçta 1-0 mağlup olduğu rakibine rövanşta 2-0'lık skorla üstünlük sağladı ve final biletini aldı.
Konya’da oynanan final maçında ligi 3. sırada tamamlayan Esenler Erokspor ile karşılaşan Çorum FK, maçtan Serdar Gürler ve Mame Thiam’ın golleriyle maçtan 2-0 galibiyetle ayrılarak Süper Lig’e yükseldi.
Çorum, Çorum FK tarafından ilk kez Süper Lig’de temsil edilecek.