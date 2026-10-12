Samsunspor açıkladı, Fink ile yollar resmen ayrıldı
12.10.2026 15:04
Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, teknik direktör Thorsten Fink ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Samsunspor, sahadan 3-0'lık yenilgiyle ayrılmıştı.
Kırmızı-beyazlılarda üst üste alınan kötü sonuçlar sonrası teknik direktör Thorsten Fink ile yollar resmen ayrıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Samsunspor için harcadığı emek, üstlendiği sorumluluk ve görev süresi boyunca sergilediği profesyonellik için Thorsten Fink'e teşekkür ediyoruz.
2025-26 sezonunun ikinci yarısında başlayan birlikteliğimizde, UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turuna ulaşmanın gururunu birlikte yaşadık. Kulübümüzün Avrupa yolculuğunda kendisinin ve ekibinin sağladığı katkılar her zaman özel bir yere sahip olacaktır.
Thorsten Fink'e saygı ve iyi dileklerimizle veda ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz.
Danke, Thorsten!"
SAMSUNSPOR PERFORMANSI
Samsunspor'un başında 25 maça çıkan 58 yaşındaki Alman çalıştırıcı, 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 yenilgi alarak 1.48'lik puan ortalaması tutturmuştu.
Samsunspor, bu sezon çıktığı 7 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgi almıştı.