Samsunspor, Fenerbahçe maçı devam ederken paylaştı. Üç soru işaretli tepki

Karşılaşmada Fenerbahçeli Nelson Semedo ile Yalçın Kayan arasında yaşanan bir pozisyon sonrası kırmızı kart bekleyen Samsunspor, sosyal medya hesabından üç soru işaretinin yer aldığı paylaşımla hakem Yasin Kol'a tepki gösterdi.

Samsunspor'un paylaşımı şu şekilde: