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Samsunspor, Fenerbahçe maçı devam ederken paylaştı. Üç soru işaretli tepki

30.08.2026 23:15

Son Güncelleme: 30.08.2026 23:35

Selim Başeğmezer

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Süper Lig'de Fenerbahçe'yi ağırlayan Samsunspor, karşılaşma devam ederken dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Samsunspor, Fenerbahçe maçı devam ederken paylaştı. Üç soru işaretli tepki
NTV

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Samsunspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Samsunspor, Fenerbahçe maçı devam ederken paylaştı. Üç soru işaretli tepki 1
DHA

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan müsabakada büyük bir mücadele yaşanırken, Karadeniz temsilcisinden maçın oynandığı esnada bir paylaşım yapıldı.

Samsunspor, Fenerbahçe maçı devam ederken paylaştı. Üç soru işaretli tepki 2
Anadolu Ajansı

Karşılaşmada Fenerbahçeli Nelson Semedo ile Yalçın Kayan arasında yaşanan bir pozisyon sonrası kırmızı kart bekleyen Samsunspor, sosyal medya hesabından üç soru işaretinin yer aldığı paylaşımla hakem Yasin Kol'a tepki gösterdi.

 

Samsunspor'un paylaşımı şu şekilde:

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