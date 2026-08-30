Samsunspor, Fenerbahçe maçı devam ederken paylaştı. Üç soru işaretli tepki
30.08.2026 23:15
Son Güncelleme: 30.08.2026 23:35
Süper Lig'de Fenerbahçe'yi ağırlayan Samsunspor, karşılaşma devam ederken dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Samsunspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan müsabakada büyük bir mücadele yaşanırken, Karadeniz temsilcisinden maçın oynandığı esnada bir paylaşım yapıldı.
Karşılaşmada Fenerbahçeli Nelson Semedo ile Yalçın Kayan arasında yaşanan bir pozisyon sonrası kırmızı kart bekleyen Samsunspor, sosyal medya hesabından üç soru işaretinin yer aldığı paylaşımla hakem Yasin Kol'a tepki gösterdi.
Samsunspor'un paylaşımı şu şekilde: