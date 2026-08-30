Samsunspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe 3 puan için sahada
30.08.2026 09:14
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında deplasmanda Samsunspor ile heyecan dolu bir mücadeleye çıkacak. Peki, Samsunspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Samsunspor karşısında galibiyet arayacak. Ligde geçtiğimiz hafta Konyaspor karşısında kazanarak ilk 3 puanını alan Fenerbahçe, Samsunspor maçıyla galibiyet serisini sürdürmenin peşinde olacak. Peki, Samsunspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
SAMSUNSPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında bu akşam Samsunspor'la deplasmanda karşılaşacak.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşmayı, hakem Yasin Kol yönetecek. Anıl Usta ve Bahtiyar Birinci, yardımcı hakem olarak görev yapacak.
Mücadele Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.
SAMSUNSPOR DEPLASMANINDA HEDEF 3 PUAN
Lige Gençlerbirliği mağlubiyetiyle başlayan sarı-lacivertliler, ikinci hafta mücadelesinde sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 4-2'yle geçti. Hafta içinde Fransa temsilcisi Olimpik Lyon'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, 18 yıl aradan sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.
İsmail Kartal'ın öğrencileri, Samsun deplasmanından da 3 puanla dönerek Lyon galibiyetini pekiştirmek istiyor.
FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK
Fenerbahçe'de Samsunspor mücadelesi öncesinde 4 eksik bulunuyor.
Sakatlıkları süren Mert Günok, Marco Asensio ve Çağlar Söyüncü'nün yanı sıra Konyaspor maçında kafa travması yaşayan ve FIFA protokolleri gereği kontrol amaçlı oynayamayacak Kerem Aktürkoğlu, takımını yalnız bırakacak.