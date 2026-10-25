Samsunspor'dan tepki ve sert açıklama. "Futbol adına kara gece"

TFF'yi göreve davet eden kırmızı-beyazlılar, yazının devamında "Türk futbolunun itibarını korumak ve adalet duygusunu yeniden tesis etmek adına, bu tür kararların ve bu kararlara imza atanların ilgili kurullar tarafından ivedilikle değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Aksi takdirde, ülkemizin ortak değeri olan Türk futbolu zarar görmeye devam edecektir.

Türkiye Futbol Federasyonu’nu ve ilgili kurullarını, yaşanan olaylar karşısında gerekli incelemeleri yapmaya ve gereken adımları gecikmeksizin atmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullanarak kamuoyu duyursunu tamamladı.