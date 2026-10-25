Samsunspor'dan tepki ve sert açıklama. "Futbol adına kara gece"
25.10.2026 14:43
Süper Lig'in 9. haftasında Amedspor'a mağlup olan Samsunspor, bugün yaptığı açıklamayla hakem yönetimine tepki gösterdi.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor ile Amedspor karşı karşıya gelmişti.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan müsabaka, konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlanmıştı.
Samsunspor'da 37. dakikada Afonso Sousa, Amedspor'da ise 60. dakikada Mbaye Diagne gördükleri kırmızı kartlarla oyundan ihraç edilmişlerdi.
Samsunspor, karşılaşmanın ardından resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hakem yönetimini sert bir dille eleştirdi.
“Dün gece futbol adına kara bir gece yaşanmıştır.” sözleriyle başlayan yazıda hakem kararlarının maça etki ettiği iddia edildi.
Karşılaşmanın hakeminin müsabakanın ağırlığını kaldıramadığı belirtilirken, "Mücadelenin 37. dakikasında oyuncumuz Afonso Sousa, rakibiyle girdiği mücadele sonrasında sarı kartla cezalandırılmıştır. Pozisyonun niteliği ve verilen kararın doğruluğu tartışmaya açıkken, devamında oyuncumuzun rakibiyle yaşadığı iletişimin hakem tarafından kendisine yönelik bir tepki olarak yorumlanması sonucunda ikinci sarı kart gösterilmiş ve oyuncumuz kırmızı kartla oyun dışında bırakılmıştır. Birbiri ardına verilen bu kararların, karşılaşmanın seyrini doğrudan etkilediği açıktır.
Karşılaşmanın hakemi, maçın ağırlığını kaldıramamış ve maçın sonunda Teknik Direktörümüz Nenad Bjelica’nın yönelttiği soruya kırmızı kartla karşılık vermiştir." denildi.
TFF'yi göreve davet eden kırmızı-beyazlılar, yazının devamında "Türk futbolunun itibarını korumak ve adalet duygusunu yeniden tesis etmek adına, bu tür kararların ve bu kararlara imza atanların ilgili kurullar tarafından ivedilikle değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Aksi takdirde, ülkemizin ortak değeri olan Türk futbolu zarar görmeye devam edecektir.
Türkiye Futbol Federasyonu’nu ve ilgili kurullarını, yaşanan olaylar karşısında gerekli incelemeleri yapmaya ve gereken adımları gecikmeksizin atmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullanarak kamuoyu duyursunu tamamladı.