San Francisco'da Türk yürüyüşü yapıldı

20.06.2026 05:30

AA

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San Francisco'daki Türk futbolseverler, A Milli Takım'ın Paraguay maçı öncesi yürüyüş düzenledi.

San Francisco'da Türk yürüyüşü yapıldı
Anadolu Ajansı

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Paraguay ile oynayacağı mücadele öncesinde San Francisco'da Türk yürüyüşü gerçekleştirildi.

San Francisco'da Türk yürüyüşü yapıldı 1
Anadolu Ajansı

Maçın oynanacağı San Francisco Stadı'na yakın bir noktada bir araya gelen binlerce ay-yıldızlı taraftar, marşlar eşliğinde eğlenerek maç saatini bekledi.

San Francisco'da Türk yürüyüşü yapıldı 2
Anadolu Ajansı

Taraftarlar daha sonra çift katlı üstü açık otobüs üzerinden yapılan müzik yayını eşliğinde stadyuma hareket etti. Binlerce kişilik konvoy, San Francisco caddelerini kırmızı-beyaza çevirdi. Dünyanın dört bir yanında karşılaşmayı izlemek için gelen taraftarlar, yol boyunca tezahürat yaptı ve marşlar söyledi.

San Francisco'da Türk yürüyüşü yapıldı 3
Anadolu Ajansı

Türk yürüyüşünü çevredekiler de ilgiyle takip etti.

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