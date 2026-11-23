İstanbul Sarıyer'de görülenen aslanı arama çalışmaları sürüyor. Olay dün akşam saat 19.50 sıralarında yaşandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan bir kişi Uskumruköy'de bir aslan gördüğünü söyledi.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, inceledikleri güvenlik kamerası görüntülerinde dişi bir aslan olduğunu gördü. Akşam saatlerinde başlayan arama çalışmalarında saat 14.00 itibarıyla bir sonuca ulaşılabilmiş değil.

Gece boyunca süren arama çalışmalarına katılan bir isim ise dikkat çekti. Galatasaraylı futbolcu Abdülkerim Bardakcı, çalışmaların sürdüğü bölgede görüntülendi . Bardakçı, sosyal medya hesabından da aslanlı bir paylaşım yaptı.

Sosyal medyada Sarıyer'de görülen aslanın yıldız futbolcuya ait olduğu öne sürüldü. Galatasaraylı oyuncu bu iddiaya bugün esprili bir yanıt verdi.