Sarıyer'de kaçan aslan Abdülkerim Bardakçı'nın mı? Galatasaraylı futbolcudan esprili yanıt
23.11.2026 14:28
Galatasaraylı futbolcu Abdülkerim Bardakçı, Sarıyer'de kaçan aslanın kendisine ait olduğu iddialarına yanıt verdi.
İstanbul Sarıyer'de görülenen aslanı arama çalışmaları sürüyor. Olay dün akşam saat 19.50 sıralarında yaşandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan bir kişi Uskumruköy'de bir aslan gördüğünü söyledi.
İhbar üzerine harekete geçen ekipler, inceledikleri güvenlik kamerası görüntülerinde dişi bir aslan olduğunu gördü. Akşam saatlerinde başlayan arama çalışmalarında saat 14.00 itibarıyla bir sonuca ulaşılabilmiş değil.
Gece boyunca süren arama çalışmalarına katılan bir isim ise dikkat çekti. Galatasaraylı futbolcu Abdülkerim Bardakcı, çalışmaların sürdüğü bölgede görüntülendi. Bardakçı, sosyal medya hesabından da aslanlı bir paylaşım yaptı.
Sosyal medyada Sarıyer'de görülen aslanın yıldız futbolcuya ait olduğu öne sürüldü. Galatasaraylı oyuncu bu iddiaya bugün esprili bir yanıt verdi.
"BENİM EVDE BESLEDİĞİM ASLAN OĞLUM"
Galatasaraylı futbolcu iddialar hakkında Aston Villa maçı hazırlıkları sırasında yanıt verdi.
Kulüp televizyonuna konuşan futbolcu, "Ülke çalkanıyor şu an. Benim bir tane evde beslediğim aslan var, o da oğlum." dedi.
ASLAN ARAMA ÇALIŞMALARINDA SON DURUM
Sarıyer'de görülen aslanı arama çalışmaları ise sürüyor.
Uskumruköy Mahallesi'nde bazı sokaklara giriş ve çıkışlar yasaklandı. Ekipler ormanlık alanı taramayı sürdürüyor.
Bölgeden son gelişmeleri aktaran NTV muhabiri Osman Terkan, "Henüz bir ize rastlanmış değil." dedi.