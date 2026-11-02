Stuttgart Teknik Direktörü Hoeness: "Çok iyi bir takım karşısında kararlı ve cesur olacağız"
02.11.2026 20:17
Son Güncelleme: 02.11.2026 20:18
Stuttgart Teknik Direktörü Sebastian Hoeness, Galatasaray maçı için "Karşımızda güçlü, liginde birinci ve taraftarı olan bir takım olacak. Ateşli geçecek bir maçta galibiyet için oynayacağız" dedi.
Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında 3 Ekim'de RAMS Park'ta Galatasaray'ın karşısına çıkacak olan Alman ekibi Stuttgart'ın teknik direktörü Sebastian Hoeness maç öncesi basın toplantısında konuştu.
Galatasaray’ın güçlü bir takım olduğunu belirten Hoeness, "Galatasaray taraftarı çok kalabalık olacak. Yüksek ses olacak. Karşımızda güçlü bir takım var. Süper Lig’de birinci sıradalar. Son maçı kazandılar. Bizim için zorlu bir maç olacak. Bir adım daha atma olanağımız var. Galibiyet için oynayacağız. Maç çok ateşli geçecek. Yarın oluşacak atmosferi dört gözle bekliyoruz. Çok heyecan verici bir atmosfer olacak" diye konuştu.
"ÖZEL BİR ÇABA HARCAMALIYIZ"
Galatasaray karşısında özel çaba göstermeleri gerektiğini ifade eden Alman çalıştırıcı, "Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Evlerinde oynayacağız. Bedensel olarak fiziksel olarak başarılı olmalıyız. Taktik olarak da başarmalıyız. Hazırlığımızı yaptık. Oyunumuzu sahaya yansıtacağız. Bu maçı ciddiye alıyoruz. Cesur bir şekilde sahaya çıkacağız. Galatasaray gibi takıma karşı böyle olmak zorundayız. Okan Buruk, uzun yıllardı burada başarılı bir şekilde çalışıyor. Leverkusen’e karşı bu cesareti gösterdik. Kararlı ve cesur olacağız" şeklinde konuştu.
"MUAZZAM BİR ATMOSFER BİZİ BEKLİYOR"
Maç sırasında stadyum atmosferinin ateşli olacağını söyleyen Sebastian Hoeness, "Stadyumdaki atmosferin çok muazzam olacağını düşünüyoruz. Her zaman bu düzeyde güçlü takımlarla karşılaşmıyorsunuz. Galatasaray’ın oyun kurgusuna bakmak lazım. Onu da merakla bekliyoruz. Geçen seneki Fenerbahçe maçının atmosferinden deneyim kazandığımızı umuyorum. Kendimize güveniyoruz. Yeni deneyimlere açığız. Galatasaray ve taraftarının neler yapabileceğini çok iyi biliyoruz. Takım da onların neleri beklendiğini çok iyi biliyor. Beklediğimiz gibi olur mu, onu da yarın göreceğiz. Bu maçı dört gözle bekliyoruz. Şampiyonlar Ligi’nde bu stadyumda çok maç gördük. Büyük bir hevesle geliyoruz. Bunu kendimiz deneyimleyeceğiz" ifadelerini kullandı.
"GALATASARAY HARİKA BİR TAKIM"
Galatasaray’ın harika bir takım olduğunu aktaran Hoeness, "Galatasaray’ın pek çok oyuncusunu seviyorum. Takımımdaki oyuncuları daha çok seviyorum. Büyük bir saygı duyuyorum oyunculara. Bazılarını tanıyoruz. Milli takımda kendilerini gösterdiler. Milli takımdan Leroy Sane’yi biliyoruz. Yarın sahaya kim çıkacak bilmiyorum ama üst düzey oyuncuları var. Harika bir takımla karşılaşacağız" değerlendirmesinde bulundu.
Yaz transfer döneminde Galatasaray'a transferi gündeme gelen Ermedin Demirovic'in yarın sahaya çıkacağının hatırlatılması üzerine Hoeness, "Bu konuda herhangi bir spekülasyona girmek istemiyorum. O bizim için çok önemli bir oyuncu. Bu sezon da kendini kanıtladı. Gol atması önemli. Olağanüstü oynuyor, goller buluyor. Bunu pozitif görüyorum ama daha fazla gol atabilirdi. Kendisinden beklediğimiz performansı göstereceğini umuyorum. Kendisi bu deneyime sahip. Hepimiz o aramızda olduğu için çok memnunuz." yorumunu yaptı.
"GALATASARAY'IN CANINI YAKABİLECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUZ"
Alman sol bek Maximilian Mittelstadt ise karşılaşmanın "çok özel" olacağını dile getirdi.
Galatasaray deplasmanında oynamanın heyecan verici olduğunu anlatan Mittelstadt, "Şampiyonlar Ligi maçı için İstanbul'da olmak heyecan verici. Her zaman deneyimleyeceğiniz bir şey değil. Geçen sezon Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe maçında ortamı ve atmosferi gördük. Çok ateşli bir maçtı. Yarın için de ateşli bir ortama hazırlıklıyız. Çok yüksek seviyede bir ses olacak. Bu Avrupa veya Almanya futbolunda pek görülmeyen bir şey. Çok yüksek ıslık sesi duyacağız. Heavy metal şarkılar bile yarınki yaşayacaklarımızın yerini tutamaz." diye konuştu.
Mittelstadt, Türk futbolunu yakından tanıdığını belirterek, "Galatasaray'ı geçmişte pek çok kez izledim. Berlin'de büyüdüm. Çok fazla Türk arkadaşım vardı. Türk futboluna da çocukluğumdan beri aşinayım. Galatasaray çok özel bir takım. Geçen sezon pek çok Şampiyonlar Ligi maçını hatırlıyorum. Olağanüstü maçlar izledim. Yarın da cin gibi olmalıyız, ilk dakikadan itibaren gözümüzü açmalıyız. Hata yapma lüksümüz yok. Yarın sahadan zaferle ayrılmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız." ifadelerini kullandı.
Alman futbolcu, Galatasaray'ın hücum oyuncularına özel hazırlandıklarını anlatarak şöyle devam etti: "Galatasaray'a özel hazırlandık. Savunmasının çok iyi olduğunu da biliyoruz. Olağanüstü hücum oyuncuları var. Osimhen çok tehlikeli ve son yılların en iyi forvetlerinden biri olduğunu gösterdi. Sadece Osimhen değil uluslararası düzeyde çok sayıda yıldız var. Biz yine de iyi hazırlandık. Bizi nelerin beklediğini, ortaya ne koymamız gerektiğini biliyoruz. İyi hazırlandığımıza inanıyorum. Yarın 90 dakika boyunca Galatasaray'ın her hücumunu savuşturmak kolay olmayacaktır. Tabii ki biz de hücum edeceğiz. Takım halinde savunmak zorunda kalacağız. Galatasaray'da yüksek kaliteli oyuncular var. İsim isim düşünmüyoruz. Bizim de üst düzey oyuncularımız var. Karşılık verebileceğimizi düşünüyorum. Onun için Galatasaray'ın hücumcularının güçlü olmasını çok dert etmiyorum."
Maçın favorisinin sorulması üzerine Mittelstadt, "İstanbul'da Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile oynamak çok zor. Onların son yıllarda neler yaptığını gördükten sonra kendinizi küçük görmeden de favorilik büyük bir iddia olabilir. Biz de Galatasaray'ın canını yakabileceğimizi düşünüyoruz. Güçlü bir takımız. Atletico Madrid maçında Galatasaray gibi üst düzey takımlara karşı kazanabileceğimizi gösterdik. Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir akış yakaladık. Bunu yarın da devam ettirmek istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.
Her futbolcunun çocukluğundan itibaren böyle atmosferlerde oynamayı hayal ettiğini dile getiren Mittelstadt, "Her yerde böyle atmosfer ve güzel bir ortam bulamıyorsunuz. Şampiyonlar Ligi'nde böyle bir taraftar önünde, olağanüstü bir atmosfer futbol oynayacağız. Hepimiz bunun için futbol oynamaya başladık. Bu işin içinde ne kadar tutku ve istek olduğunu görüyoruz. Geçen sezon Fenerbahçe maçının nasıl geçtiği hala aklımızda. Bizleri nelerin beklediğini, nelere odaklanmamız gerektiğini biliyoruz. Yarınki maça yüzde 100'ümüzle çıkmamız gerek." diyerek sözlerini tamamladı.