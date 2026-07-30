Seçimin en çok konuşulan ismiydi, Fenerbahçe'den büyük transfer bombası
30.07.2026 16:38
Fenerbahçe'nin başkanlık seçiminde en çok konuşulan isimlerden olan yıldız futbolcu yeniden gündeme geldi.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turuna adını yazdırdan Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.
Sturm Graz ile eşleşen sarı-lacivertliler, transferde de gaza basmış durumda...
Yeni sezon öncesi gerçekleştirilen başkanlık seçiminde aday Hakan Safi'nin "Anlaşmaya vardık" dediği milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, mevcut yönetimin gündemine geldi.
FENERBAHÇE ARAŞTIRIYOR
Fotomaç'ın haberine göre Fenerbahçe, Hakan Çalhanoğlu'nun transfer durumunu araştırıyor.
Haberin devamında tecrübeli futbolcunun Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı ve sarı-lacivertli formayı giymeye olumlu yaklaştığı kaydedildi.
YERLİ ROTASYONU İÇİN MÜHİM
Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki 10 artı 4'lük yabancı kuralını da göz önünde bulundurduğu ve yerli rotasyonunu güçlendirmek için bu transferi masada tuttuğu aktarıldı.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
Inter ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 32 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon çıktığı 30 maçta 12 gol - 7 asistlik bir performans sergiledi.