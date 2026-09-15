Şenol Güneş derken bambaşka bir isimle temas. Aylar sonra Süper Lig'e dönebilir
15.09.2026 10:33
Trabzonspor'un Şenol Güneş'le anlaşmaya yakın olduğu iddiası sonrası yabancı bir isimle temas kurduğu ortaya çıktı.
Trabzonspor'da Fatih Tekke sonrası Hüseyin Çimşir'le performansın eksik kalması sonrası teknik direktör arayışları hızlandı.
Bordo mavili ekip daha önce Süper Lig'de de görev alan yabancı bir teknik direktörle temas kurdu.
HT Spor'un haberine göre; Trabzonspor, daha önce Samsunspor'u çalıştıran Thomas Reis'le temas kurdu.
Bordo-mavililer, Thomas Reis ile temasa geçti ve görüşmelere başladı.
Alman teknik adamla yapılan görüşmeler şu anda olumlu düzeyde ilerliyor. Trabzonspor, bugün sonuçlandırma adına hem Reis hem de kulübü Ludogorets ile tekrar temas kuracak.
SÜPER LİG KARNESİ
Alman teknik direktör Türkiye'de Samsunspor'u Temmuz 2024-Şubat 2026 döneminde çalıştırmıştı.
Reis yönetimindeki Samsunspor,'da 72 maçta 33 galibiyet, 18 beraberlik ve 21 mağlubiyet almıştı.
Alman çalıştırıcı bu maçlar sonunda 1.63'lük puan ortalaması elde etmişti.
DİĞER ADAYLAR
Trabzonspor, bir süredir Stefano Pioli ile görüşüyordu ancak belirli noktalarda anlaşma sağlayamamıştı.
Bordo mavililerde en güçlü yerli aday ise Şenol Güneş olarak öne çıkmıştı.
ŞENOL GÜNEŞ SESLERİ
Yayıncı kuruluş beIN Sports'un haberine göre; Trabzonspor, teknik direktör Şenol Güneş ile anlaşmaya çok yakın.
Haberin devamında yönetimin, tecrübeli çalıştırıcı ile önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelerek resmen el sıkışacağı aktarılmıştı.
Güneş ile anlaşmaya varılması halinde 74 yaşındaki teknik adamın Süper Lig'in 6. haftasındaki Galatasaray maçında takımın başında olacağı kaydedilmişti.
Daha önce Trabzonspor'da 4 kez teknik direktörlük yapan Şenol Güneş, 2 Türkiye Kupası ve 2 Süper Kupa sevinci yaşamıştı.