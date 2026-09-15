Şenol Güneş derken bambaşka bir isimle temas. Aylar sonra Süper Lig'e dönebilir

HT Spor'un haberine göre; Trabzonspor, daha önce Samsunspor'u çalıştıran Thomas Reis'le temas kurdu.

Bordo-mavililer, Thomas Reis ile temasa geçti ve görüşmelere başladı.

Alman teknik adamla yapılan görüşmeler şu anda olumlu düzeyde ilerliyor. Trabzonspor, bugün sonuçlandırma adına hem Reis hem de kulübü Ludogorets ile tekrar temas kuracak.