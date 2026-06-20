Şenol Güneş, Türkiye'nin veda nedenini açıkladı. "Dünya Kupası'nda sırıtıyor"
20.06.2026 08:38
A Milli Takım'ın iki maçta da mağlup olarak Dünya Kupası'na veda etmesinin ardından Şenol Güneş'ten dikkat çeken yorumlar geldi.
A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Paraguay'a 1-0 mağlup oldu.
Ay-yıldızlılar, bu skorun ardından 2'de 0 yaptı ve 24 yıl sonra katıldığı Dünya Kupası'na veda etti.
Daha önce A Milli Takım Teknik Direktörlüğü yapmış olan Şenol Güneş, karşılaşmanın ardından TRT Spor'da dikkat çeken yorumlarda bulundu.
İşte Güneş'in sözleri:
"İYİ GÖRÜNDÜK AMA SONUÇ ALAMADIK"
"Her şey söylenebilir... Başlangıçta buraya gelirken umutlarımız çok fazlaydı, hedefimiz büyüktü. Kağıt üstünde çeyrek final yakalayabileceğimizi söyledik. Pozisyon ve oyun üstünlüğü var, iyi görünmemize rağmen sonuç alamadık. Oyuncu yetenekleri olarak da üstündük."
"SAVUNMA YAPMALARINI BEKLİYORDUK"
"Futbol sonuç oyunudur, sonuç alınamadığında analiz yapılır, karar verilir. Son 10 dakikayı kenardan hoca gözüyle izledim... Gayreti gördüm, daha tempoluyduk ama dağınıktık. Değişiklikler de yaptı, pozisyonlar geldi ama olmadı. Rakip ilk şut, ilk gol ile öne geçti. Zaten savunma yapmalarını bekliyorduk. İyi kapanıyorlar, hızlı geçişleri yapıyorlar."
"RAKİP YAN YOLLARA SAPMAYI İYİ YAPTI"
"İlk golde rakibe uzak kaldık, şut hakkı verdik. Onlar da bize şut hakkı verdik ama hep rakibe çarptı. Yan yollara sapmayı da iyi yaptılar, zaman çaldılar. Bu doğal hakları..."
"DÜNYA KUPASI'NDA BU SIRITIYOR"
"Bizim oyuncularımızın yetenekleri oranında sonucu getirecek şeyler yoktu. Kenarları zayıftı, zaman zaman iyi geldik ama golü bulamadık. 10 kişi olmalarına rağmen onlar çıkarken yine hata yaptık. Bu kalitede düşüklük olunca, Dünya Kupası'nda sırıtıyor."