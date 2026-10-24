Şenol Güneş'ten A Milli Takım açıklamasına düzeltme. "Kırgınlık ya da serzeniş içermiyor"

‘Benimle görüşmediler’ sözüm, yöneltilen soruya verdiğim doğrudan bir yanıttı; herhangi bir beklenti, kırgınlık ya da serzeniş içermiyordu. Millî Takım’da kararları ilgili kurum ve yetkililer verir. Bu kararların sorumluluğu da onlara aittir.

Sergen Yalçın’a görevinde başarılar diliyorum. Millî Takım’ın başarısı hepimizin ortak temennisidir. Sözlerimin farklı bir anlamda değerlendirilmesini istemediğim için bu açıklamayı yapma gereği duydum."