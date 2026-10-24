Şenol Güneş'ten A Milli Takım açıklamasına düzeltme. "Kırgınlık ya da serzeniş içermiyor"
24.10.2026 10:55
Son Güncelleme: 24.10.2026 10:56
Şenol Güneş, A Milli Takım ve Sergen Yalçın ile ilgili sözlerinin yanlış anlaşıldığını ifade ederek konuya açıklık getirdi.
Şenol Güneş'in A Milli Takım ve Sergen Yalçın ile ilgili “Benimle görüşmediler” sözleri gündem oldu.
Tecrübeli teknik direktör sözlerinin yanlış anlaşıldığını ifade etti.
Güneş şu açıklamayı yaptı:
“Katıldığım etkinlikte A Millî Takım’ın teknik direktörlüğüyle ilgili yöneltilen bir soruya verdiğim yanıtın, özellikle sosyal medyada, Sergen Yalçın’ın göreve getirilmesine sitem ettiğim şeklinde yorumlandığını görüyorum.
"KIRGINLIK YA DA SERZENİŞ İÇERMİYOR"
‘Benimle görüşmediler’ sözüm, yöneltilen soruya verdiğim doğrudan bir yanıttı; herhangi bir beklenti, kırgınlık ya da serzeniş içermiyordu. Millî Takım’da kararları ilgili kurum ve yetkililer verir. Bu kararların sorumluluğu da onlara aittir.
Sergen Yalçın’a görevinde başarılar diliyorum. Millî Takım’ın başarısı hepimizin ortak temennisidir. Sözlerimin farklı bir anlamda değerlendirilmesini istemediğim için bu açıklamayı yapma gereği duydum."
NE DEMİŞTİ?
Şenol Güneş'e A Milli Takım teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın'ın getirilmesi ve kendisiyle görüşme yapılıp yapılmadığıyla ilgili soruya şu yanıtı vermişti:
"Benimle görüşmediler. Sergen’i aldılar, hayırlı olsun. Her kurumda kararı yetkililer verir ve sorumluluk onlarındır. Orada yönetim devam ediyor ve haziran ayında kongre var. Başarı ve başarısızlık tek bir nedenle olmaz. Kararın doğru mu yanlış mı olduğunu zaman gösterir. Göreve kim gelirse gelsin milli takımın hocasıdır ve ona uygun davranmasıyla başarılı olmasını isteriz.”
YALÇIN'LA 4 YILLIK ANLAŞMA
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), UEFA Uluslar Ligi'nde alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Vincenzo Montella ile yolların ayrıldığını açıklamıştı.
İtalyan çalıştırıcının yerine göreve Sergen Yalçın getirilmiş ve 4 yıllık sözleşme imzalanmıştı.